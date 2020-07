Solskjær ønsker ikke å kaste seg inn i City-debatten: – Det får andre diskutere

Manchester Citys frikjennelse for brudd på Financial Fair Play-reglene har blitt diskutert mye de siste dagene. Jürgen Klopp kom var ikke nådig da han ble spurt om temaet, og sa blant annet at mandagen da CAS-dommen kom "var ikke en god dag for fotballen".

Pep Guardiola mente på den andre siden at laget hans burde få en unnskydning.

Da Solskjær fikk spørsmål om det som har blitt diskutert rundt City og FFP de siste dagene, var han ikke særlig lysten på å hive seg på i debatten.

– Det kan andre få diskutere. Det er ikke min jobb å gjøre det. Min jobb er å fokusere på den neste kampen og at vi gjør det rette tingene, sier Solskjær.

Videre gav han likevel et kjapt syn på FFP:

– Financial Fair Play ble opprettet for å sørge for at klubbene skal være økonomisk bærekraftig. Det synes jeg er viktig. FFP gir oss regler. Det er det vi fokuserer på, så kan andre diskutere hva som er rett og galt.

Shaw og Williams usikre

Solskjær var mer opptatt av å snakke om det som venter torsdag mot Crystal Palace der han kanskje må klare seg uten Luke Shaw og Brandon Williams. Begge venstrebackene måtte ut med skade mot Southampton.

– Luke har en hoven ankel. Han vrei ankelen. Jeg vil gi han så mye tid han trenger for å komme seg.

– Brandon kuttet opp øyet sitt der, så vet ikke helt enda. Vi har ikke trent enda i dag, og de trente ikke i går. Jeg kommer til å gi de så mye tid jeg kan for å få ned hevelsen, sier Solskjær.

Manchester United tapte viktige poeng i kampen om topp fire da Southampton utlignet til 2-2 helt på tampen. Men fremdeles har de alt i egne hender.

Første hinder er Crystal Palace borte torsdag kveld. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo.