Dette har ikke skjedd på 25 år: – De risikerer å bli akterutseilt

Arsenal virket å ha funnet formen etter en tung start etter pausen. Men etter å ha rotet bort tre sikre poeng i sluttminuttene mot Leicester og tapt mot erkerival Tottenham, risikerer de nå å stå uten spill i en europeisk turnering neste sesong – for første gang på 25 år.

Tidspunktet er også verst tenkelig: Selv om Europaligaen av mange supportere sees på som Mesterligaens mindre pene venninne, har koronasituasjonen gjort den langt mer attraktiv for klubbene som desperat trenger nye inntektskilder.

For øyeblikket ligger Arsenal på en 9. plass, to poeng bak erkerival Tottenham, og fire poeng bak Sander Berges Sheffield United som foreløpig innehar den viktige 7. plassen, som trolig gir Europaliga-spill.

Enorme svingninger

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener Europaligaen er viktigere enn på veldig lenge.

– Det er smulene som er igjen etter at de store har forlatt bordet. Men det er fortsatt snakk om mye penger. Faren er at nærmeste konkurrent får det istedenfor dem, og da blir det store skilnader.

For ifølge The Athletic tjente Arsenal om lag 40 millioner pund i premiepenger og tv-inntekter da de nådde finalen forrige sesong. Skulle en Europaliga-plass glippe og i stedet gå til Tottenham, vil man i verste fall kunne snakke om en forskjell på 80 millioner pund, eller om lag 944 millioner kroner, mellom de to klubbene.

Det er et potensielt katastrofalt scenario for Arsenal-fansen, mener Thorstvedt.

– Og i tillegg må man tenke på at de klubbene Arsenal ønsker å sammenligne seg med, som Chelsea, Manchester United, Manchester City og Liverpool ligger an til Mesterliga-spill der det er enda mer penger i potten. Det er ingen tvil om at de risikerer å bli akterutseilt økonomisk hvis de ikke får en plass i Europa neste sesong. Samtidig kan det slå positivt ut i ligaen. Det er et tveegget sverd å kvalifisere seg til Europaligaen, men jeg mener de økonomiske fordelene veier tyngst.

Thorstvedt mener han ser tegn til forbedring under manager Mikel Arteta, til tross for at laget fortsatt varierer veldig i prestasjonene, men han tror den økonomiske faktoren kan være med på å gjøre spanjolens jobb mye vanskeligere.

Arteta risikerer å miste kapteinen

Og en av Artetas største bekymring for øyeblikket, er hvordan han skal overtale kaptein og toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang til å bli i klubben. 31-åringen er inne i sitt siste kontraktsår, og har så langt ikke blitt enig med Arsenal om en ny kontrakt.

– Jeg tror nok at det utgjør en forskjell hvorvidt man er med i Europa eller ikke. Men for Aubameyangs del handler nok dette mest om økonomi. Han er såpass gammel nå at han nok tenker at dette er hans siste store kontrakt. Da er både kontraktslengde og lønn svært viktige faktorer. Men Arsenal har brent seg på å gi fete kontrakter før, til en spiller som Mesut Özil for eksempel, og har ikke økonomi til å feile, sier Thorstvedt.

FA-cupen kan vise seg å bli redningen for Arsenal. Seier her vil foruten det gjeve cuptrofeet også gi plass i neste sesongs Europaliga. Samtidig vil det føre til at kun 5. og 6.-plassen i ligaen får plass i turneringen. Men veien dit er tøff. Lørdag venter Manchester City i semifinalen, og i en eventuell finale venter enten Manchester United eller Chelsea.

– Europeisk fotball gir mer økonomiske ressurser, så vil prøve å kvalifisere oss til sesongen er over, sier Arteta før kampen mot Liverpool onsdag kveld.

– Kan bety forskjellen på spillerkjøp eller ikke

Også Tottenhams Harry Kane er bastant på at de liljehvite gjør alt de kan for å kvalifisere seg til Europa.

– Det ville vært ille om en klubb som vi, spesielt med tanke på de siste fem-seks sesongene vi har hatt, ikke får spille i Europa. Det hadde vært en enorm skuffelse, sier Kane.

– Vi vet hvor mye det betyr for klubben, fansen og spillerne å få spille i Europa, tilføyer måltyven.

Thorstvedt mener det borger for en uhyre spennende sesongavslutning i Premier League, til tross for at tittelen allerede er utdelt til Liverpool.

– Slik den økonomiske situasjonen i klubbene er nå, har til og med de uviktige tabellplasseringene blitt viktige. Jo høyere du kommer, jo mer penger får du i premie fra Premier League. Det kan bety forskjellen på spillerkjøp eller ikke før neste sesong. Alt teller nå, konkluderer den tidligere Spurs-målvakten.