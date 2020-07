En kvinne i 50-årene er omkommet og to kvinner er skadd etter å ha blitt knivstukket av en mann i Sarpsborg sent tirsdag kveld.

Else Marie Hagen bor like ved adressen der en av kvinnene ble knivstukket, og har utsikt rett ned til stedet der gjerningsmannen ble pågrepet.

– Man opplever tragedien på nært hold, sier hun til TV 2.

Hun forteller at hun satt inne, klar for å legge seg for kvelden, da hun hørte at noe skjedde utenfor.

Else Marie Hagen bor like ved stedet der den siktede mannen ble pågrepet. Foto: Bjørnar Verpeide/TV 2

– Hvordan registrerte du at det var en hendelse her?

– Vi hørte lyder og skrik og vi hørte masse snakk og biler og folk, og da trekker du deg helst litt vekk, sier hun.

– Ubehagelig

Mens TV 2 snakker med Hagen kommer det en politibil kjørende forbi.

– Det var sånn det var i natt også, det var politibiler overalt. Det er litt ubehagelig. Vi som er litt godt voksne føler oss ikke alltid like trygge, sier hun.

Hun forteller at det ikke er første gang hun har opplevd uroligheter i gaten.

– Det har stadig skjedd, politiet kjører her med jevne mellomrom, sier hun.

Siktes for drap og drapsforsøk

En 31 år gammel mann siktes for drap og drapsforsøk etter knivstikkingene. Mannen, som er norsk statsborger, er ikke etnisk norsk.

Mannen er tidligere tiltalt for vold, opplyste politiet på en pressebrief onsdag.

Politiet opplyser at de har fått bekreftet at den pågrepne mannen har en relasjon til to av ofrene.

Politiet har per nå ikke opplysninger om at det var noen relasjon mellom 31-åringen og den avdøde kvinnen.

Her pågripes den antatte gjerningsmannen:

– Skjelver ennå

Når TV 2 treffer Else Marie Hagen, er hun fortsatt skjelven etter hendelsene natt til onsdag.

– Jeg skjelver ennå, det har vært veldig urolig i natt. Jeg har vært mye våken og du sover dårlig når du vet at sånt skjer i området like rundt der du bor, sier hun, og legger til:

– Det er ikke noe hyggelig når sånt skjer.