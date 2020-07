I går delte Broom de uoffisielle bildene av den brennhete nyheten fra Mercedes – som har gått verden rundt.

Nå er bilen endelig avduket – og den blir akkurat like heftig som ryktene har antydet. Kanskje enda drøyere.

Helt nye Mercedes-AMG GT Black Series blir enkelt og greit tidenes kraftigste Mercedes-modell. La oss ikke gå rundt grøten:

Under panseret finner vi AMGs velkjente 4-liters V8-motor. Nå har de tyske ingeniørene skremt opp biturbo-motoren til helt ekstreme 730 hk og 800 Nm. Sistnevnte er tilgjengelig allerede fra 2.000 omdreininger.

Sammenlignet med dagens AMG GT R er effekten løftet fra 585 hk til 730 hk.

0-100 km/t på 3,2 sekunder

Det er gjort flere grep for å løfte effekten i motoren. Vi snakker blant annet om en helt ny «flat-plane» veivaksel, eksosmanifold og en ny tenningsrekkefølge. Nå tenner V8-eren i denne rekkefølgen: 1-8-2-7 4-5-3-6.

Resultatet skal ifølge AMG sikre bedre gassrespons og ikke minst den ekstreme toppeffekten på 730 hk – tilgjengelig fra 6.700 – 6.900 omdreininger.

Også lydbildet fra motoren skal være merkbart kraftigere enn dagens AMG GT-modeller.

Ytelsene til nye AMG GT Black Series er ikke annet enn imponerende.

0-100 km/t raser unna på brutale 3,2 sekunder. Det er ekstremt kjapt for en ren bakhjulstrekker. 0-200 km/t lover AMG at er i mål på UNDER 9 sekunder.

Toppfarten er 325 km/t – altså 7 km/t raskere enn dagens AMG GT R Pro.

Vi har testet nye Mercedes-AMG A45

Heftigere enn dette blir det nesten ikke fra AMG.

Banebil med skilter

Mercedes-AMG GT Black Series viderefører merkets tradisjon innen motorsport, med både design og den direkte teknologioverføringen fra motorsport til serieproduksjon.

Nykommeren henter flere designelementer direkte fra den nåværende AMG GT3 racerbilen. Her har designerne jobbet tett med AMGs aerodynamikkeksperter for å sikre økt presisjon og kjøredynamikk – både på vei og bane.

Sammenlignet med de andre modellene i AMG GT-familien, får nye GT Black Series en helt ny diffusor med fire digre enderør. Moroa toppes med tidenes største fabrikkmonterte spoiler fra AMG.

Interiøret kjenner vi igjen fra GT R.

Foran finner vi den enorme grillen hentet rett fra GT3, samt et nytt panser med digre luftinntak.

Naturligvis har bilen også fått en rekke nye lettvekts-komponenter i karbon, for å redusere vekten.

For førere som ønsker å ta bilen ut på bane har frontspoileren i karbonfiber to manuelt justerbare innstillinger, Street og Race. AMG lover at Black Series kan styres enda mer presist gjennom svingene og at responsen via rattet er skjerpet.

Demperne er naturligvis justerbare. Det samme er justeringen av camber-vinkelen både foran og bak. Den kan nå justeres manuelt etter eget ønske.

Resultatet er ganske enkelt en banebil som er lov å kjøre på veien.

Lekker nykommer – med krutt under panseret

Prisene på nykommeren blir klare senere i høst.

Kommer til Norge

AMG sine Black Series-modeller blir tradisjonelt kun produsert i et begrenset antall. Mercedes oppgir ikke hvor mange vi får se av GT Black Series, men det blir garantert eksklusive saker.

Bakvingen er IKKE av det diskré slaget.

Nå bekrefter også den norske Mercedes-importøren at bilen kommer til Norge, og at et fåtall norske kunder vil få gleden av å oppleve den.

– Black Series-modeller er eksklusive sjeldenheter for personbiler, og viderefører en tradisjon som ble etablert i 2006. Ytelsen, utseendet og kjøredynamikken i den nye GT Black Series er uten sidestykke, men er ikke utviklet for å samle støv i samlernes garasjer. Disse modellene er svært populære i det norske markedet, og vi kan allerede bekrefte at et fåtall norske kunder vil få gleden av å oppleve dette fartsmonsteret, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz Personbil hos importøren Bertel O. Steen.

Se bildene av nye AMG GT Black Series her:

Slik er den i levende live – dette er første video av nye GT Black Series