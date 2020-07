Slik ble «Karens» en internettsensasjon

Bruken av begrepet «Karen» som en betegnelse på hvite, middelaldrende kvinner med tvilsomme meninger og utagerende oppførsel har tatt av i sosiale medier den siste tiden.

«Karen» er likevel ikke et nytt begrep, og i fjor beskrev New York Times-skribent Sarah Miller «Karen» som «politikvinnene over all menneskelig atferd». Miller bruker et eksempel med en hvit forstadskvinne som ringer politiet på grunn av en bassengfest for barn. Urban Dictionary beskriver gruppen som «frekke, kvalmende og utålelige middelaldrende hvite kvinner».

Gruppen har blitt mobbet for å være vaksinemotstandere, og for å skulle snakke med sjefen på butikker eller restauranter for den minste ting. De er også besatt av banale forbrukertrender og hvordan de tar seg ut, og ofte veldig misledet, men likevel høylytte og med en ekstrem selvtillit.

Bruken har skutt fart

Bruken av begrepet har virkelig skutt fart under koronapandemien. «Karens» har den siste tiden blitt et kallenavn på en høylytt minoritet bestående av middelaldrende, hvite kvinner som bryter regler om sosial distansering, enten som et resultat av ignoranse eller egoisme, skriver The Atlantic. Begrepet brukes også om kvinner i den samme gruppen som oppfører seg homofobisk eller rasistisk.

Videoer av kvinner som oppfører seg rasistisk, homofobisk eller bryter smittevernsregler har gått viralt. Flere av kvinnene har mistet jobben som følge av viralvideoer, som gjerne deles i tråder på Reddit, Twitter eller på Instagram.

Det skjedde blant annet med Amy Cooper som beskyldte afroamerikanske Christian Cooper for å ha truet henne, da han i virkeligheten bare ba henne ta hunden sin i bånd. Amy Cooper mistet jobben, og risikerer nå fengsel etter hendelsen.

Uttrykket «Karen» splitter folket. Noen mener det er sexistisk, fordi det ikke finnes et lignende begrep for menn, skriver Insider. Andre mener det er et godt utgangspunkt for å snakke om hverdagsrasismen mange amerikanere opplever fra noen hvite kvinner. Uttrykket, og videoer av hvite, middelaldrende kvinner, florerer nå i sosiale medier. Men hvor kommer det egentlig fra?

Uttrykket «Karen»

Selv om det først er i nyere tid at begrepet har blitt en del av populærkulturen, er det ikke noe nytt at navnet benyttes til å beskrive en viss type mennesker. Tidligere har også navn som Becky, Susan og Chad blitt brukt til å beskrive mennesketyper.

André Brock er professor ved Georgia Tech, der han har studert krysninger mellom rase og digital kultur.



Han forteller at svarte har brukt vanlige navn på hvite kvinner som en betegnelse på en gruppe helt siden slavetiden. Den gangen ble «Miss Ann» brukt av svarte slaver for å beskrive hvite kvinner som ønsket å utøve makt over dem, men som i realiteten ikke hadde det.



Siden den gang har blant annet «Becky» blitt brukt for å beskrive en viss type kvinner.

Brock mener et felles utgangspunkt for uttrykkene er at de stammer fra noen hvite kvinners ønske om å utvise kontroll over svarte. Uttrykkene blir skapt som en motreaksjon fra den svarte befolkningen.

– Det gir et navn på en type oppførsel og handlinger som en måte å skape solidaritet i kampen mot en urett, og kanskje le av det og gå videre med dagen, sier han til CNN.

Essensen som definerer «Karens» er at de framstår «berettigete, egoistiske og med et ønske om å klage», ifølge meme-forsker og professor ved Kansas State University, Heather Susanne Woods.

– En Karen krever at verden eksisterer etter deres standarder, med lite hensyn til andre, og hun er villig til å risikere eller nedverdige andre for å nå sine mål, fortsetter Woods til The Atlantic.

Hvorfor «Karen»?

Årsaken til at akkurat navnet Karen har blitt brukt er trolig at det er få nyfødte som får navnet, og at det derfor stort sett er et navn som tilhører fortiden. Derfor fungerer det som et godt begrep for å beskrive kvinner med holdninger som henger igjen i fortiden.

Navnedata fra Office of Social Security viser at Karen var blant de ti mest populære navnene i USA mellom 1951 og 1968. I 2018 var navnet kun det 635. mest populære.

– Karen er et navn ingen vil gi barnet sitt lengre, sier Lisa Nakamura, direktør ved The Digital Studies Institute ved University of Michigan til CNN.

Føler seg ikke truffet

Karen Sun, Karen Chim og Karen Chen er alle amerikanere i 20-årene med asiatisk bakgrunn. Ingen av dem føler seg truffet av at navnet deres nå assosieres med dårlige holdninger og rasisme.

– Det er ikke noen reell systematisk undertrykkelse her. Det vil ikke hindre deg i å gifte deg eller få medisinsk hjelp, du oppfører deg bare berettiget og frekt, og det er derfor du kalles «Karen», sier Sun, som legger til at hun nok likevel tenker seg om en ekstra gang før hun hever stemmen på grunn av navnet.

Karen Shim sier seg enig med sin navnesøster. Begge er klare på at de i langt større grad blir dømt ut ifra rase.

– Det er allerede en viss måte jeg må manøvrere meg i verden på, siden jeg er homofil og ikke hvit, sier Sun.

– Navneassosiasjonen legger til et nytt lag, men jeg defineres ikke nødvendigvis av det laget, legger hun til.

Forsker André Brock summerer det opp slik:

– Dersom du blir fornærmet av en stereotypi sier det mer om usikkerhetene dine enn det gjør om folk som bruker det ordet til å beskrive en urettferdig situasjon.