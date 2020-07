OL-håpet om koronapausen: – Det har vært en fordel

Koronapausen har vært utfordrende for mange av toppidrettsutøverne, men for seiler Hermann Tomasgaard (26) har det bragt hell i uhell.

Norges fremste medaljehåp i seiling i OL 2021, Hermann Tomasgaard, har brukt koronapausen effektivt, og synes det har vært en fordel for ham at det har vært en lenger pause fra konkurranse.

– Jeg føler jeg er i bedre form. Gjennom sesongen er det mange konkurranser og du har hele tiden en ny konkurranse å se fram mot, men nå har jeg hatt mer tid til å ta tak i større ting. Så det har vært en fordel, og i tillegg har jeg hatt god framgang de siste årene, sier Tomasgaard.

Forandret teknikk

Tomasgaard seiler i Laser-klassen og er rangert som nummer seks på verdensrankingen til det internasjonale seilforbundet. I 2019 var han rangert som nummer tre som også er hans beste plassering.

Nå bruker han den ekstra tiden han har til rådighet til å forbedre hengeteknikken.

– Vanligvis er jeg redd for å endre på ting som kan påvirke neste konkurranse, men nå har jeg faktisk tid til å gå dypere inn i teknikken min.

– Før var jeg mer krum i øverste del av ryggen og nå prøver jeg å få rettet opp overkroppen og få ut brystkassa. Det gir et bedre retningsmoment ved å få skuldrene ut. Det er en vanskeligere balansegang, men det gir en litt høyere maksfart, forteller Tomasgaard.

Trener Anton Garotte er full av lovord og mener 26-åringen har kommet svært ut av denne krevende korona-perioden.

– Han er et super talent, sterk og hardtjobbende. Jeg vil ikke si takk til korona-viruset, fordi jeg er fra Spania og vet hvor ille det er, men sportslig sett for Hermann har det virkelig vært positivt. Han har fått god tid til å roe ned.

OL-målet

I OL i 2021 vil 35 seilere fra like mange nasjoner seile om OL-medaljene i Laser, så Drøbaks-gutten er dermed den eneste som representerer Norge for herrene i Laser-klassen.

I fjor sommer gjennomførte de prøve-OL på den samme banen som brukes i mesterskapet, og Tomasgaard tok bronsemedalje.

– Det er en bane som passer meg godt. Det er mye store bølger og det er jeg glad i, forteller Tomasgaard.

Trener Garotte poengterer at det er Tomasgaards første OL og at man aldri vet helt sikkert hvordan man reagerer på stresset rundt et stort mesterskap. Det første målet er å nå topp 10, deretter er det å ta medalje.

– I OL er det medalje som er målet, ja. Det er et stort mål, men det føles mer og mer realistisk nå, sier Tomasgaard.