2020 er det store bilferieåret i Norge. De aller fleste av oss har droppet utenlandstur. Nå ferierer vi i eget land i stedet, og veldig mange gjør det med bil.

Det betyr også uvanlig mange norske biler på veiene i sommer.

Nesten 25 prosent av alle på Vestlandet skal på bilferie i sommer. 17 prosent i Nord-Norge, 16 prosent i Midt-Norge og 15 prosent på Østlandet, Sørlandet, Telemark og Vestfold oppgir det samme. Tallene kommer frem i en undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende forsikring

I Oslo oppgir for øvrig én av ti at det er bilferie som står på planen.

Sjekk at du har lov

UP har naturligvis forberedt seg på dette og har en klar anbefaling til alle som skal ut på bilferie:

– Mange bilister er på ukjente veier og mange kan også være ute i bobil eller med campingvogn for første gang. Vi ber derfor alle trafikanter om å ta hensyn til hverandre i trafikken, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

UP vil også minne om at det er viktig at du sjekker at du faktisk har lov til å kjøre bobilen, båthengeren eller campingvognen med det førerkortet du har. Her kan tilhengerappen til Statens vegvesen være til god hjelp.

Stadig flere kjøper dette til bilen sin

Norge er et fantastisk land for bilferie, men det er ikke alltid ting går etter planen.

Mange har flatt batteri

Frende er også forberedt på en travel sommer.

– Veihjelp og bilberging er typisk for juli og august. Her ser vi 30 prosent flere saker enn snittet ellers i året, forteller Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Det har motortakstsjef i Frende, Svein Monsen, forklaringen på:

- Skjer det noe med bilen, er det vanskeligere å håndtere det når du er langt hjemmefra. Ikke kan du få hjelp av naboen eller noen du kjenner, og du vet ikke nødvendigvis hvor nærmeste verksted er, sier han.

- Flatt batteri, motortrøbbel, punktering hvis du ikke får skiftet dekk selv eller nøkler innelåst i bilen, er blant sakene vi får meldt til oss, bekrefter Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Advarer: Ikke sikkert du får leiebilen du har betalt for

Det kan bli lange køer når mange skal ut på bilferie samtidig, da gjelder det å bevare roen bak rattet. Foto: NTB Scanpix

Forberede seg mentalt

For å unngå overraskelser på langturen, kan det være greit å ha gjennomført service på bilen i god tid før turen starter.

– Mange kjører til det sier stopp, det er ikke så lurt, sier Monsen.

Han råder nordmenn til å forberede seg mentalt på hva som kan skje underveis.

- Tenk gjennom hva du skal gjøre om du blir stående langs landeveien, enten med motorstopp eller i lang kø. Ha telefonnummer til veihjelp lett tilgjengelig og ha med litt mat og rikelig med drikke. Det blir fort varmt om bilen stående i sola, sier Monsen.

Blir hissige eller stresset

Underveis gjelder det å tilpasse kjøringen etter forholdene. I undersøkelsen fra Frende svarer seks av ti at de blir hissige eller stresset når de kjører bil.

- Vær oppmerksom i trafikken, ta hensyn til andre trafikanter og stress ned. Står du i kø, så hold køen. Utålmodige bilister kan fort finne på å ta sjanser i trafikken, som for eksempel en farlig forbikjøring. Vårt viktigste budskap om sommeren og ellers i året er at trafikanter overholder fartsgrensene, kjører rusfritt og er oppmerksomme i trafikken sier UP-sjef Hasseldal.

Her er tre ting som kan gjøre sommerferien til et mareritt

Se video: Her tester vi taktelt på Vestlandet!