Dette vet vi om knivstikkingene

En 31 år gammel mann er pågrepet og siktes for drap og drapsforsøk etter knivstikkingene i Sarpsborg tirsdag kveld.

Saken oppdateres.

Natt til onsdag ble tre kvinner knivstukket av en mann i Sarpsborg. Knivstikkingene skjedde på tre forskjellige steder.

Dette vet vi om hendelsesforløpet så langt:

23.30-tiden tirsdag mottok politiet melding om en knivstukket kvinne ved bussholdeplassen i Sarpsborg. Kvinnen satt i en bil og ventet på en slektning, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet fikk den første meldingen om en knivstukket kvinne sent tirsdag kveld. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Få minutter senere mottok politiet en ny melding om en knivstukket kvinne, denne gangen i St. Nikolas gate.

Rundt ti minutter etter den første meldingen, fikk politiet melding om den siste skadde, som ble funnet på en adresse i Oskars gate.

Ifølge ektemannen til kvinnen som ble knivstukket i Oskars gate, tok gjerningsmannen seg inn i boligen deres, der han skal ha gått til angrep på mannens kone.

#Sarpsborg. Meldinger om flere personer som er knivstukket flere steder i Sarpsborg. Folk bes holde seg inne. Politiet kommer tilbake med mer. — Politiet i Øst (@politietost) July 14, 2020

Kvinnene ble fraktet til behandling ved sykehuset i Østfold.

Politiet vurderte knivstikkingene som en pågående livstruende hendelse. De tilkalte alt tilgjengelig mannskap til Sarpsborg, og oppfordret for sikkerhets skyld allmennheten om å holde seg hjemme.

00.30-tiden onsdag pågrep politiet en person på sin adresse, etter at et av ofrene hadde gjenkjent gjerningspersonen.

Mannen er en 31 år gammel norsk statsborger, som ikke er etnisk norsk. Han er tidligere domfelt for vold, opplyser politiet.

02-tiden natt til onsdag bekreftet politiet i en pressemelding at et av ofrene er bekreftet omkommet. Onsdag opplyser politiet at det var en kvinne i 50-årene som omkom.

En av de andre kvinnene ble hardt skadd mens den tredje fikk mindre alvorlige skader.

Politiet opplyser at gjerningsmannen har en relasjon til to av ofrene. Det er foreløpig uklart om han har en relasjon til den avdøde kvinnen.

Natt til onsdag og i morgentimene onsdag har politiet jobbet med kriminalteknisk og taktisk etterforskning.

Den 31 år gamle mannen siktes for drap og drapsforsøk, opplyser politiet i en pressemelding. Undersøkelser av mannen, samt politiets kontakt med han så langt, tilsa at vedkommende ble fremstilt for lege og han ble senere innlagt på sykehus.

Politiet undersøker om mannens psykiske helse har hatt betydning for hendelsesforløpet.

Politiet ønsker å avhøre mannen i løpet av onsdagen.