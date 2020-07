Solskjær får kritikk for «merkelig» valg: – Tviler på at han gjør det igjen

Se Manchester United mot Crystal Palace på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo torsdag klokken 21.00.

Ole Gunnar Solskjær har fått mye ros for hvordan Manchester United har fremstått etter koronapausen. Men hjemme mot Southampton glapp seieren langt inn i overtiden, og før kampen mot Crystal Palace befinner United seg utenfor den viktige 4. plassen.

Etter kampen mente Solskjær selv at de ikke fortjente tre poeng, men flere har tatt til orde for at kristiansunderens bytter var med på å gi bort seieren.

Paul Pogba ble byttet allerede etter 63 minutter mot Fred etter riktig nok å ha levert kanskje sin svakeste kamp siden oppstarten.

Fred fikk mye ros for sine opptredener før avbrekket, og Solskjær har uttalt at brasilianeren er uheldig som nå befinner seg skjøvet ut på sidelinjen etter storspill fra Bruno Fernandes og Paul Pogba.

Men innhoppet hans mot Southampton var ikke av det minneverdige slaget. Fred hadde kun tolv ballberøringer på godt over en halvtime spill, og ifølge The Athletic gikk ballbesittelsen til Manchester United ned fra 55.3 prosent til 36.8 prosent etter at 27-åringen erstattet Pogba.

Da Bruno Fernandes gikk ut i det 84. minutt falt ballbesittelsen ytterligere ned til 16.8 prosent på de seks minuttene pluss tillegg som gjensto. Det hører imidlertid med til historien at Manchester United ble redusert til ti menn på overtid da Brandon Williams måtte ut med hodeskade etter at alle byttene var blitt gjort.

TV 2s kommentator Kasper Wikestad mener byttene var en merkelig vurdering av Solskjær.

– Hvis du skal forsvare en ledelse, bør du ikke da beholde din mest kreative og ballsikre spiller på banen, rett og slett for å kunne beholde ballen i laget og sette i gang gode kontringer? spør Wikestad i den nyeste episoden av TV 2s Premier League-podkast.

Han får støtte av TV 2s kommentator Espen Ween.

– Det var et gufs fra de dårlige tidene i Manchester United. Jeg tviler på at Solskjær tar av de to gullguttene en gang til.

Kollega Endre Olav Osnes tar imidlertid Solskjær i forsvar.

– Det må tas med i beregningen at Luke Shaw også måtte ut med skade i andre omgang. Det er jo en veldig viktig, ekstremt undervurdert spiller, spør du meg.

– Hadde de bare fått headet unna det hjørnesparket der hadde han blitt kritikerrost, for da hadde Pogba fått hvile og han hadde fått brukt alle spillerne, og alle fikk bidratt, sier Osnes.

– Jeg mener det er et helt riktig å gjøre hvis man leder 3-1, men utrolig farlig å gjøre hvis man kun leder 2-1, sier Wikestad, som dermed fikk siste ord.

Fremdeles har imidlertid Ole Gunnar Solskjær og hans menn alt i egne hender. Torsdag kveld venter Crystal Palace borte. Så gjenstår kampene mot West Ham og Leicester.

