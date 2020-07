Mann tok seg inn i boligen og knivstakk kona: – Helt forferdelig

SARPSBORG (TV 2): Ektemannen til en av kvinnene som ble knivstukket i Sarpsborg i natt, sier til TV 2 at han ikke forstår hva som kan være årsaken til hendelsen.

Det var natt til onsdag at politiet mottok melding om en knivstukket kvinne i Sarpsborg, før de kort tid etter fikk meldinger om to nye knivstikkinger.

Totalt ble tre kvinner skadd i knivstikkingene, og en av dem ble senere bekreftet omkommet.

Bakgrunn: En kvinne er død etter knivstikkinger i Sarpsborg.

Det er snakk om tre forskjellige åsteder for de tre knivstikkingene.

Til SA forteller ektemannen til en av de tre kvinnene at gjerningsmannen banket på døren og tok seg inn i boligen deres. Der skal han ha gått til angrep på mannens kone.

– Vi satt og så på TV, så banket det på døra. Da jeg åpnet forsøkte han å stikke meg, men jeg kom meg unna, sier mannen til SA.

– Helt forferdelig

TV 2 møtte ektemannen, som ikke ønsker å stå frem med navn, onsdag morgen.

– Det var helt forferdelig, jeg er fortsatt urolig, sier han, og fortsetter:

– Jeg har vært våken hele natten, jeg forstår ikke hvorfor det skjedde eller grunnen til at han gjorde det.

Han forteller at kona hans er ferdig på sykehuset, og at det nå går bra med henne etter forholdene. Paret har to barn sammen.

– Så jeg er bare veldig glad for at det gikk bra, sier han.

Det var ektemannen som åpnet døren da den antatte gjerningsmannen banket på.

– Kjenner du han?

– Jeg kjenner han ikke personlig, men jeg har hilst på han i moskeen og vet hvem han er, sier han.

Kommunen har etablert kriseteam etter knivstikkingene.



Mann pågrepet

Politiet har pågrepet en mann i forbindelse med knivstikkingene.

Politiet opplyser at de kjenner delvis til den pågrepne mannen fra tidligere.

– Mannen er litt, men ikke mye, omtalt i våre registre, sier operasjonsleder Atle Vesttorp ved Øst politidistrikt til TV 2.

Her pågripes den antatte gjerningsmannen: