Tester prostatamedisin mot covid-19

Svenske forskere skal undersøke om et legemiddel som brukes mot prostatakreft kan brukes for å behandle covid-19.

Håpet er at legemiddelet, som blant annet påvirker et enzym som er viktig både ved prostatakreft og koronasmitte, skal forkorte sykdomsforløpet, skriver Aftonbladet. Man håper også dette skal minske behovet for intensivhjelp.

– Målet er at legemiddelet skal minske mengden koronavirus som kan ta seg inn i lungecellene gjennom å motvirke prosessen bak enzymet, sier Andreas Josefsson, gruppeleder ved Wallenberg Center för Molekylär Medicin ved universitetet i Umeå, som leder studien.

Risikoen for å bli alvorlig syk av covid-19 har hittil vist seg å være markant høyere for menn enn for kvinner. Det taler for at det systemet som det aktuelle legemiddelet virker på kan ha betydning for koronainfeksjonen, skriver Region Västerbotten i en pressemelding.

Legemiddelet Enzalutamid blokkerer signaliseringen av mannlig kjønnshormon, testosteron, som igjen påvirker blant annet enzymet TMPRSS2. Det er samme enzym som viruset SARS-CoV-2 behøver for å ta seg inn i cellene og skade lungene.

Data fra Italia viser at antallet menn som har blitt rammet av covid-19 er betydelig lavere blant de som behandles med lignende legemidler enn i befolkningen ellers. Forskerne tror også testosteron i seg selv kan gjøre at immunforsvaret hos menn er dårligere på å håndtere en koronainfeksjon, og at legemiddelet derfor kan påvirket dette også.

Studien kommer til å gjennomføres frivillig på innlagte pasienter som behandles for covid-19, men som ikke er så syke at de har behov for intensivbehandling.

Tidligere i juli godkjente EU-kommisjonen bruken av legemiddelet Remdesivir på alvorlig syke koronapasienter. Ifølge en studie fra det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine så kan behandling med legemiddelet redusere koronadødeligheten med 80 prosent.