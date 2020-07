Drapsiktet mann (31) har en relasjon til to av ofrene

SARPSBORG (TV 2): En 31 år gammel mann, som er siktet for drap og drapsforsøk etter knivangrepet i Sarpsborg natt til onsdag, har en relasjon til to av ofrene.

Dette opplyser politiet onsdag formiddag.

Det var rundt klokken 23.30 natt til onsdag politiet fikk melding om en knivstukket kvinne ved bussholdeplassen i Sarpsborg.

Ifølge politiet satt kvinnen i 50-årene i en bil og ventet på en slektning.

Få minutter senere mottok politiet en ny melding om nok en knivstukket kvinne, denne gangen i St. Nikolas gate.

ETTERFORSKNING: Politiet i full gang med kriminalteknisk etterforskning på åstedene, etter knivdramaet i Sarpsborg. Foto: Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne/ TV 2

– Den siste skadde, som ble funnet på en adresse i Oskars gate, fikk vi melding om rundt 10 minutter etter den første meldingen, opplyser politiet.

Politiet sendte alt av tilgjengelig mannskap til Sarpsborg, i det de definerte som en pågående livstruende hendelse. De ba også folk om å holde seg innendørs.

– Tragisk utfall

Ett av ofrene gjenkjente den antatte gjerningsmannen.

Han ble pågrepet hjemme hos seg selv ved 00.30-tiden, rundt en time etter politiet mottok den første meldingen om knivstikking.

Politiet opplyser at den pågrepne mannen er 31 år gammel, norsk statsborger og er ikke etnisk norsk.

– Mannen vil bli siktet for drap og drapsforsøk, opplyser politiet.

Politiet ønsker å avhøre mannen i løpet av onsdagen.

– Hendelsen i natt fikk et tragisk utfall hvor en kvinne i 50-årene omkom, en annen ble hardt skadet og en tredje skadet – men med mindre alvorlige skader, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø som opplyser at den pågrepne mannen er tidligere domfelt for vold.

Tidligere domfelt

Politiet opplyser at de har fått bekreftet at den pågrepne mannen har en relasjon til to av ofrene.

– Vi har per nå ikke opplysninger om at det er en relasjon mellom den antatte gjerningsmannen og den avdøde kvinnen, opplyser politiet.

Mannens forsvarer, advokat Vigdis Brandstorp, hadde onsdag formiddag ikke fått snakket med sin klient ennå.

– Jeg har ikke snakket med klienten, fordi han er litt utilgjengelig akkurat nå da han sover. Han har vært våken hele natta. Det er planlagt avhør av han senere i dag. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier Brandstorp til TV 2.