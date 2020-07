Mener køene er et søring-problem

Det er vanskelig å unngå fergene dersom du har planlagt kjøre bil oppover Norge. Fergekøene i Nordland har de siste dagene har fått mye oppmerksomhet av frustrerte bilturister. Veitrafikksentralen melder om lang ventetid og fergemannskapene rapporterer at de sjeldent har sett så lange køer.

– Vi har hørt mye om disse køene. Faren min og jeg dro fra Bognes over til Lødingen fordi bestemor bor i Vesterålen. Vi hadde heldigvis forhåndsbooket, sier Hege Kristoffersen.

Vi møter henne og faren på Lødningen fergekai.

Book fergeplass på forhånd

Det er de som har forhåndsbooket, eller de som har hatt skikkelig flaks som har unngått de verste køene. Svenske Andreas Gustavson forteller at han stod lenge å ventet, men slapp heldigvis billig unna.

– Jeg hadde flaks fordi jeg kjører motorsykkel. Det var ikke plass til en ekstra bil, men de hadde plass til en motorsykkel, sier Gustavson.

FROKOST: Andreas Gustavsen har laget seg en sen frokost etter å ha ankommet Lofoten natt til tirsdag. Foto: Anne Sofie Mengaaen/ TV 2

Svensken har akkurat våknet opp til sin første morgen i Lofoten, og forteller at han på fergeturen over fikk en del blikk av skeptiske nordmenn.

– Jeg bor i Sverige, men jobber i Norge på plattform.

– Så du har lov til å være her?

– Ja, jeg er nok en av de få, ler han.

- Køene var verre i 1986

Ifølge Terje Kristoffersen, som har tatt ferge hele livet, er dagens køer ingenting sammenliknet med køene i 1986.

FERGEVANT: Terje Kristofferen og datteren, Hege Kristofferen, tar fergen ofte. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Da man skulle nordover i fellesferien i 86 var det mange tunneler på veien til fergekaia. Så da man nærmet seg fergeleie, kunne man risikere å bli stående å vente i en tunnel. Det gikk på bra for vi hadde god tid da, sier Kristoffersen.

Han mener folk må regne med at det tar tid når man skal ferdes med bil i Norge og fergen er en naturlig del av framkosten.

–Nå er det mye fokus på at man må stå over en eller to ferger, men det synes jeg ikke er noe å klage over. Man har tid når man reiser og det å stå over en ferge er ingenting, slår han fast.

Kristoffersen foreslår at de som reiser i jobbsammenheng med dårlig tid booker plass på fergen for å unngå kø.

Søring-problem

Selv tar han ofte ferge da familien bor spredt. Han mener turistene som nå reiser nordover, ofte for første gang, må roe seg ned.

– Er dette unødvendig klaging av søringene?

– Ja. Det vil jeg si, svarer Kristoffersen kontant.