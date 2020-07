Supertalent glipper for Liverpool

Barcelona kommer likevel ikke til å hente «hjem» superstjerne, men de vil sikre seg en 22-åring fra Inter Milan. Her er onsdagens fotballrykter!

Lilles Victor Osimhen har lenge vært koblet til Liverpool, men nå skal det 21 år gamle supertalentet være på vei til Napoli. Ifølge nettstedet Football365 møttes de to klubbene mandag kveld for å legge konkrete planer for overgangen.

Wolverhampton kan miste stjernespilleren Raúl Jiménez til ligarival Manchester City. Oransjetrøyene vil få det tøft med å beholde toppscoreren sin dersom de ikke klarer å kvalifisere seg til Champions Leauge. Det som er gode nyheter for Wolves-fansen er at Jiménez har kontrakt med klubben ut 2023, skriver ESPN.

Et annet ungt talent som ser ut til å glippe for Liverpool er 19 år gamle Mohammed Kudus. Everton og Tottenham har også vist interesse for Kudus, men han skal nå være på vei til Ajax. Det melder nettstedet HITC.

Neymar kommer ikke til å returnere til Camp Nou, det sier Barcelona FCs president Josep Maria Bartomeu, ifølge Mundo Deportivo. Klubben skal ikke være interessert i å hente tilbake brasilianeren de solgte for rekordhøye summer til Paris St-Germain i 2017.

Ifølge Daily Mail ser det ut til at Manchester United ikke klarer å bli kvitt Alexis Sánchez. Chileneren nekter å gå ned i lønn, noe som gjør det vanskelig å bli kvitt ham. Det gjenstår to år igjen av United-kontrakten.

Bartomeu og Barcelona er derimot interessert i å hente Inter Milans Lautaro Martinez. 22-åringen har 13 mål på 29 kamper for Inter Milan denne sesongen, og har så langt 17 kamper for det argentinske landslaget.