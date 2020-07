Nissan Leaf er bilen som for alvor ga elbilene gjennombruddet i Norge. Dette var på mange måter den første, fullverdige elbilen på markedet. Leaf var rett og slett en vanlig bil – som gikk på strøm.

Første generasjon var en knallsuksess, og det fortsatte med oppfølgeren som i 2018 var Norges mest solgte bil. Totalt sett er Leaf med god margin den elbilen det finnes flest av på norske veier.

Nissan var altså tidlig ute. Men de har brukt overraskende lang tid på å følge opp Leaf-suksessen. Nå skjer det imidlertid ting også på dette området.

Nissan har nemlig akkurat sendt ut offisiell informasjon om en bil vi så langt bare har sett i konseptutgave. Det handler om andre elbil ut fra merket: Crossoveren Ariya.

Krysset i boksene

Aller først noen høydepunkter om nykommeren:

Inntil 500 km rekkevidde.

Tilgjengelig med hengerfeste med trekkevne inntil 1.500 kg.

Kan leveres med Nissans mest avanserte nye firehjulstrekksystem, e-4ORCE.

Mulighet for trådløs oppdatering (Over The Air).

Ettermontering av takstativ er mulig.

Her har altså Nissan "ferdigkrysset" i mange bokser som er viktige for norske bilkjøpere. Ariya er en crossover i familieklassen. Lengde på 4.60 meter og bagasjerom på fra 408-468 liter bør være tilstrekkelig for mange.

Ariya heter den og er en crossover i familiebil-klassen.

4x4

Nissan sier selv at det romslige interiøret skal minne om en behagelig lounge og ha plassforhold tilsvarende en bil i klassen over.

Ariya kommer med to ulike batteripakker – 63 kWt og 87 kWt, det gir rekkevidde inntil 500 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-metoden. Her presiserer Nissan for øvrig at endelig homolegering kan gi noen endringer.

Kundene kan velge mellom forhjulstrekk eller det helt nye firehjulstrekksystemet som er det mest avanserte Nissan har utviklet til nå.

Minimalistisk dashbord

Ariya kommer med et nytt designspråk. Nissan kaller det ”Tidløs japansk futurisme”, som karakteriseres ved noe markant japansk – enkel utførelse, men i en kraftfull og moderne form. Den nye logoen preger fronten og er opplyst når motoren er aktivert og bilen står stille. Frontlysene er konstruert av tynne LED-striper med fire 20 mm minipærer og dynamiske blinklys.

Den kompakte elmotoren har gjort det mulig å plassere hele klimakontroll-systemet i motorrommet, noe som gir ekstra god plass foran i kupeen. Det minimalistiske instrumentpanelet er fritt for tradisjonelle knapper og betjeningsbrytere. De primære klimaanlegg-funksjonene er integrert i midten, i form av en haptisk kontakt. Det vil si at det føles som en fysisk berøring ved at den vibrerer når den tas på. Dette er felt inn i trepanelet, og er kun synlig når bilen er startet.

Passasjerene i baksetet skal ha rikelig med hode- og beinplass. I tillegg innbyr det flate gulvet til en avslappende sittestiling.

Nissan går for et minimalistisk dashbord, her har de ryddet skikkelig opp!

Fem utgaver

Med firehjulstrekk får Ariya to elmotorer – en foran og en bak. Et regeneringssystem for bremsene på bakhjulene i stedet for – som normalt - på forhjulene – minimerer uønskete bevegelser og sørger for at føreren bevarer kontrollen. Momentfordelingen mellom for- og bakhjul optimaliseres ved å kontrollere nedbremsing separat på hvert hjul. Det sørger for best veigrep i svinger og bidrar til at føreren knapt trenger å styrekorrigere.

Ariya kommer med fem utgaver til det europeiske markedet, med både to- og firehjulstrekk.

ARIYA 63 kWt – forhjulstrekk

ARIYA 87 kWt – forhjulstrekk med sterkere motor og større batteripakke.

ARIYA e-4ORCE 63 kWt – firehjulstrekk med to elmotorer og e-4ORCE kontroll-teknologi.

ARIYA e-4ORCE 87 kWt – firehjulstrekk og lengere rekkevidde

ARIYA e-4ORCE 87 kWt Performance. Topmodellen, som kombinerer lang rekkevidde, sterkere motor og super teknologi.

Leaf har vært en stor suksess for Nissan, samtidig koster det mye penger å utvikle elbiler. Det er nok en viktig del av forklaringen på hvorfor det har tatt så lang tid å komme med en oppfølger.

Hurtiglading

Batteripakken er flat og er plassert i bunnen, midt i bilen. Det bidrar til lavt tyngdepunkt og en nesten nøytral vektfordeling.

Med tre kjøreinnstillinger – standard, sport og ECO (e-4ORCE har også ”snow mode”) – kan føreren tilpasse sin kjørestil til omgivelsene.

Ariya benytter COMBO ladestandard i Europa til hurtiglading. Batteriet er væskeavkjølt, så temperaturen kan optimeres i forbindelse med lading.

63 kWt-utgaven er utstyrt med en 7,4 kW en-fas lader til hjemmelading. Versjonen med 87 kWt har en 22 kW tre-fas lader til hjemmelading. Ariya kan hurtiglades opp til 130 kW.

Sjekke fra frokostbordet

Ariya vil inneholde de nyeste Nissan-teknologiene, som blant annet en forbedret versjon av førerassistansen ProPILOT. Systemet holder avstand til bilen foran og kan stoppe og fortsette å kjøre videre ved køkjøring. Videre holder det bilen i sin fil på motorvei. ProPILOT med Navi-link inneholder veidata og følere, som gir en mer jevn kjøring. Det kan selv blant annet regulere farten i forhold til den tillatt hastighet samt ta hensyn til farten i forhold til skarpe svinger eller lignende.

Ariya er utstyrt med siste teknologi innen oppkobling, inklusive human-machine interface, stemmestyring og mulighet for trådløs oppdatering (Over The Air).

Ariya-kunder kan sjekke status på batteriet fra frokostbordet. En intelligent ruteplanlegger sender en påminnelse når det er på tide å reise. Fjernstyring av klimaanlegget og dørlåsene er også mulig. I nøkkelen finnes en hukommelse for innstilling av førersetet, rattposisjon og innstilling av senterkonsollen i forhold til førerprofiler som er lagret.

Slik betjener du klimaanlegget. Her tenker Nissan nytt.

Priser kommer senere

Ariya får også en av de største head-up-display fargeskjermene i segmentet. Skjermen inneholder samme informasjon som skjermen i midtpanelet. Ved å si ”hello Nissan” eller ”hey Nissan”, kan føreren utføre sine ønsker via stemmestyring.

Instrumentpanelene inneholder både en 12,3” instrument-skjerm og en 12,3” midtskjerm, praktisk plassert ved siden av hverandre. Skjermene inneholder informasjon om batteriet, rekkevidde, navigasjon med mer. Og de kan enkelt tilpasses den enkelte førers ønsker.

Ariya er også den første Nissan-modellen med trådløs oppdatering av firmware (OTA). Teknologien sørger for automatisk oppdatering av software i bilen, uten at den trenger å oppsøke et verksted.

Nissan opplyser at ytterligere detaljer om Ariya samt informasjon om prissetting i Europa vil komme senere.

