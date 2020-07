Plutselig hadde han tolv politibiler utenfor vinduet: – Veldig skremmende

Ole Martin Gilde bor i Sarpsborg. Natt til onsdag ble han vitne til pågripelsen av mannen som er mistenkt for å ha knivstukket tre kvinner.

En av kvinnene døde, den andre er kritisk skadd og den tredje er lettere skadd.

– Jeg ble kontaktet av en venninne som spurte om jeg var ok. Da gikk jeg til vinduet og så, og da var det politi i hele gata. Jeg telte 12 politibiler, og jeg hørte de forsøkte å komme seg inn i en leilighet like ved, sier han.

Pågrepet i leilighet

Han forklarer at han hørte politiet be om at døra til en leilighet like i nærheten skulle åpnes.

– Så hørte jeg det som må ha vært politiet som brøt seg inn i leiligheten, sier Gilde.

Se pågripelsen her:

Han sier de deretter så en person som bli tatt med ut av leiligheten med en støv-drakt på, og at han ble tatt inn i en politibil og kjørt videre.

– I og med at det var så mye politi gikk jeg ut for å få med meg litt mer, men vi ble bedt om å holde oss borte, sier han.

Da han gikk tilbake i bakgården, kom politiet med politihunder i bakgården hans.

Før den mistenkte ble pågrepet, gikk politiet ut på Twitter og ba folk holde seg innendørs.

– Det er veldig spesielt at det skjer sånn. Jeg har kontaktet venner som bor i byen her og vi holdt oss inne da vi ble bedt om det av politiet, sier han.

Han synes det er skremmende å få en slik hendelse like ved der han bor.

Politiet: – Tror mannen handlet alene

– Det ble veldig nært, sier han.

– Handlet alene

Politiet mener den pågrepne handlet alene. De mener derfor de nå har kontroll på situasjonen.

– Han er pågrepet og er i vår varetekt. Det er for tidlig å si noe om motivasjonen for handlingene, sier politiets innsatsleder på stedet Roger Pettersen til TV 2.

De oppfordrer også alle som har sett noe som kan være relevant for saken, om å ta kontakt.

– Det har vært en del vitner og folk i Sarpsborg som kan ha sett ting, sier han.