Vitne i Sarpsborg: Så kvinner komme løpende – ba om å ringe politiet

Kurt Johansen hadde akkurart parkert bilen sin da han så to kvinner, som han anslår var i midten av 20-årene, komme løpende nedover Vollgata.

– De løp forbi bilen min og var borte igjen før jeg rakk å få snudd meg. Da kom en tredje kvinne løpende. Hun skrek «ring politiet» til en nabo av meg. Ingen av de tre jeg så virket å være skadet, forteller Johansen til TV 2.

Etter hvert kom en mørk bil kjørende med flere personer i, sier han. Etter noe tid kjørte bilen i samme retning som kvinnene løp.

BEVÆPNET: Store politistyrker og kriminalteknikere er i Sarpsborg sentrum natt til onsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

– Ikke lenge etterpå kom det flere politipatruljer. De var svært stresset, og det virket som de ville pågripe meg om jeg ikke kom meg fort nok inn, forteller Johansen.

Ofrene er kvinner

Omstendighetene rundt hendelsene i Sarpsborg natt til onsdag er fortsatt uklare. Politiet melder at tre kvinner er knivstukket. For to av de ble tilstanden betegnet som kritisk.

Ved to-tiden natt til onsdag bekrefter politiet at en av de skadde er bekreftet omkommet.

Politiet fikk først melding om én knivstikking. Kort tid senere fikk de meldinger om ytterligere to til. Kalnes sykehus har forhøyet beredskapen sin i kjølvannet av hendelsene.

Åstedene er bussterminalen i Sarpsborg, St. Nicholas gate og i Oskars gate.

– De tre åstedene er i sentrum, men vi vet fortsatt ikke hvordan gjerningspersonene har tatt seg rundt, sier Ola Unnestad, leder for Felles Operativ Tjeneste (FOT) i Øst politidistrikt.

BEREDSKAP: Store mannskaper fra helsevesenet klare til å bistå i Sarpsborg natt til onsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Kjente igjen gjerningsmannen

Natt til onsdag ble en mann pågrepet etter at et av ofrene kjente ham igjen. Det er foreløpig uklart hva han er siktet for.

Politiet opplyser at de ikke har indikasjoner som tyder på at det er flere gjerningspersoner. De mener å ha situasjonen under kontroll, men bevæpnet politi vil bli værende i Sarpsborg gjennom natten.

Unnestad sier at etterforskningen er i gang for fullt. Det er så langt uklart for politiet om det er en relasjon mellom den pågrepne mannen og ofrene.

– Politiet vurderte det som en mulig pågående livstruende hendelse og sendte alle tilgjengelige mannskaper til Sarpsborg. Samtidig, for sikkerhets skyld, oppfordret vi folk å holde seg innendørs, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Pågrepet i sentrum

SA skriver at de har vært i kontakt med mannen til et av ofrene.

Han forteller at gjerningsmannen banket på døren og tok seg inn i boligen deres. Der skal han ha gått til angrep på mannens kone.

– Vi satt og så på TV, så banker det på døra. Da jeg åpnet forsøkte han å stikke meg, men jeg kom meg unna, sier mannen til SA.

Ifølge SA er nødetater fra hele Østfold sendt til Sarpsborg.

Det er bevæpnet politi i gatene, og flere luftambulanser er også sett i nærheten av sentrum i Sarpsborg by.

Oslo politidistrikt sier til TV 2 at de har sendt personell til Sarpsborg for å bistå Øst politidistrikt. Operasjonsleder ville ikke tallfeste hvor mange som har blitt sendt til Sarpsborg.