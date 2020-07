Én kvinne er død etter knivstikkinger i Sarpsborg

SARPSBORG (TV 2): I Sarpsborg er en kvinne bekreftet omkommet etter en knivstikking. To andre kvinner er også skadet etter andre knivstikkinger i byen. Én mann er pågrepet.

– Politiet mottok natt til onsdag melding om en knivstukket kvinne i Sarpsborg. Kort tid etter fikk vi nye meldinger om to nye knivstikkinger, skriver politiet i en pressemelding.

En av kvinnene er bekreftet omkommet.

En annen av kvinnene er kritisk skadd. Den tredje er lettere skadd.

– Vi har mottatt flere pasienter og har vært i gul beredskap. Politiet må svare på hvor mange pasienter og tilstanden siden dette er en pågående politiaksjon, sier Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef ved sykehuset i Østfold, til TV 2.

Pågrepet

Politiet har pågrepet én mann i forbindelse med knivstikkingene.

– Per nå har vi ingen indikasjoner på at det er flere gjerningspersoner, og politiet anser situasjonen som under kontroll, skriver politiet videre.

Samtidig skriver de at de vurderte det som å være en pågående livstruende hendelse, og at de derfor sendte alt tilgjengelig mannskap til Sarpsborg og ba folk om å holde seg hjemme.

Politiet opplyser også om at de har startet etterforskning av saken.

Angrepet i egen bolig

SA skriver at de har vært i kontakt med mannen til et av ofrene.

Han forteller at gjerningsmannen banket på døren og tok seg inn i boligen deres. Der skal han ha gått til angrep på mannens kone.

– Vi satt og så på TV, så banket det på døra. Da jeg åpnet forsøkte han å stikke meg, men jeg kom meg unna, sier mannen til SA.

BEVÆPNET: Det er bevæpnet politi i Sarpsborgs gater. Foto: Nyhetstips.no

Politiaksjon

Det er bevæpnet politi i gatene, og flere luftambulanser ble også sett i nærheten av sentrum i Sarpsborg by.

Politiet skriver også at de vil være tilstede i Sarpsborg med store styrker gjennom natten for å «ivareta sikkerhet, ro og orden».

Oslo politidistrikt sier til TV 2 at de har sendt personell til Sarpsborg for å bistå Øst politidistrikt. Operasjonsleder ville ikke tallfeste hvor mange som har blitt sendt til Sarpsborg.