Trump trekker regel etter massesøksmål

17 delstater og Washington D.C gikk mandag sammen om å saksøke Trump-administrasjonen etter at de foreslo en ny visumregel for utenlandske studenter forrige uke.

Tirsdag bekreftet dommer Allison Burroughs at Trump-administrasjonen har trukket regelen og at immigrasjonsmyndighetenes regler returnerer til «status quo», ifølge AP.

Det er klart at denne kjennelsen vil gjelde hele USA, det skriver The New York Times.

Regel

I en kunngjøring fra USAs immigrasjonsmyndigheter ICE i forrige uke, het det at de studentene som har F-1 eller M-1-visa vil få visumet trukket tilbake om all undervisningen fra nå av blir på nett.

Ifølge kunngjøringen måtte studentene enten forlate USA eller skrive seg inn på skoler eller andre læresteder hvor de kan få vanlig undervisning dersom de ønsket å bli i landet.

Søksmål

Harvard og MIT gikk til sak mot regelen.

Flere amerikanske selskaper som Google, Twitter og Facebook støttet søksmålet fra de to universitetene, da de mente at en slik politikk ville skade dem økonomisk.