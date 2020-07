Chelsea og Giroud festet grepet om Champions League-plassen

Olivier Giroud (33) sørget for tre viktige Chelsea-poeng etter sliteseier mot nedrykksklare Norwich.

Chelsea - Norwich (1-0) 1-0

Chelsea tok tre særdeles viktige poeng i kampen om Mesterliga-plass. For etter 1-0-seieren mot Norwich tirsdag kveld har Chelsea en luke på fire poeng ned til Leicester og Manchester United på 4.-og 5. plass. London-klubben har én kamp mer spilt.

– Chelsea har dette i egne hender nå. De har to kamper igjen mot topp motstand (Liverpool og Wolverhampton), men det kan holde med de poengene de har. Jeg tror Chelsea klarer dette her, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio etter kampen.

Olivier Giroud ble kampens eneste målscorer med et hodestøt i første omgang.

– Laget hadde press på seg etter tapet i forrige kamp. Vi visste at vi trengte å vinne. Vi ville slå tilbake og det var viktig for oss å gjøre en god kamp, sier Giroud i et intervju med Sky Sports etter kampen.

Franskmannens scoring kom på klassisk Giroud-vis. Den rutinerte spissen var sterkest i boksen da han stanget Chelsea i ledelsen like før pause, etter et innlegg fra Christian Pulisic.

– Der er det få som er bedre enn Olivier Giroud. For et viktig hodestøt det kan vise seg å være for Chelsea, sier TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Chelsea styrte

Ikke overraskende var det Chelsea som tok kommando i kampen fra start. Vertene burde nok hatt større uttelling på noen av mulighetene de skapte i løpet av de første 45 minuttene.

Første omgangs største mulighet stod Christian Pulisic for. Amerikaneren vendte lekkert opp da han mottok ballen i Norwichs 16-meter, men Tim Krul dro frem en redning fra øverste hylle og slo ballen i tverrligger.

Olivier Giroud kom til kampens første sjanse etter 19 minutter, men franskmannens avslutning ble enkel keepermat for Tim Krul.

Chelseas to resterende kamper er mot Liverpool og Wolverhampton.