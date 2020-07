– Mange har druknet i år, da er det rart å gjøre tjenesten dårligere

Hovedtillitsvalgt i Bergen Brannvesen sier at en arbeidsgruppe mener brannsjefen i kommunen har valgt den «dårligste mulige løsningen» for organiseringen av egen dykkerberedskap.

Brannsjef i Bergen, Leif Linde, vil endre retningslinjene for dykkerberedskapen fra at man alltid må være minst fem personer i dykkermannslaget på båten til at man kan være fire personer.

Dette til tross for at en risikoanalyse peker på at det vil bety en økning i risiko for dykkermannskapet under redningsaksjonen.

Endringen vil ifølge hovedtillitsvalgt ved Bergen brannvesen også gjøre det vanskeligere å finne personen som mannskapet i utgangspunktet leter etter.

– Det som skjer er at redningsdykkerberedskapen i noen situasjoner kan sende færre personer ut i vannet. Mange har druknet i år. Da er det rart å gjøre slik at tjenesten blir dårligere, sier hovedtillitsvalgt i Bergen Brannvesen Lasse Westby til TV 2.

Varsel

TV 2 har fått tilgang til flere dokumenter hvor en evalueringsgruppe skriver at de er bekymret for hvordan brannsjef Linde har organisert Maritim Enhet ved Sandviken brannstasjon i Bergen.

Drukningsstatistikk De siste ti årene har det gjennomsnittlig omkommet cirka 90 personer i Norge hvert år som følge av drukning.

Til sammenlikning omkommer det årlig cirka 50 personer i gjennomsnitt som følge av brann, i Norge.

I perioden 1998-2016 har Hordaland desidert flest registrerte dødsfall som følge av drukning , med 230 personer.

Rogaland og Nordland har nest flest med 161.

De tre siste årene har totalt 42 mennesker omkommet som følge av drukning i Vestland, som også er det fylket som er preget av flest drukningsulykker i Norge etter at fylkesinndelingen i Norge endret seg.

I et anonymt varsel som blant annet er tilsendt brannsjef Leif Linde selv, står det at driften av Maritim Enhet har ført til mange avvik i redningsoperasjonene.

Det skal blant annet ha blitt begått over 50 avvik som ikke engang har blitt dokumentert, da de ansatte til slutt ikke «orket eller ønsket å føre avvikene».

Mange av avvikene er knyttet til at dykkermannskapene har vært for få folk til å gjennomføre redningsoperasjoner.

Avvik

– Når de bare er fire personer, så sendes kun en ut i vannet. Og det er klart at om du kan søke i området under vann med to dykkere istedenfor èn så blir jo sjansen for å redde den som drukner dobbelt så stor, sier Westby videre.

Hovedtillitsvalgt Westby sier at organiseringen har blitt dårlig mottatt i en arbeidsgruppe i Bergen brannvesen.

– Arbeidsgruppen arbeidet i mer enn ett år og kom fram til at den organiseringen man har i dag og skal forsette med, er den dårligste, både for dykkeberedskapen og også for brannberedskapen i de tilfellene hvor båten ligger ifra kai, fortsetter Westby.

Brannsjef Linde: – Innenfor lovverket

Linde står fast ved at hans organisering er det beste alternativet, til tross for at arbeidsgruppen har foreslått flere alternative løsninger.

– Noen mener vi skal ha større styrker det ene stedet, og noen mener vi burde ha styrkene andre steder. Men til slutt så er det min avgjørelse, sier Linde til TV 2.

– I varselet blir det meldt om flere avvik blant annet om for få mannskaper til dykkeoperasjoner. Hvorfor vil du da skrive om prosedyren fra 5 mannskaper til 4 mannskaper?

– Redningsdykkingen kan ikke være 100 prosent hele tiden, man kan ikke ha dobbelt opp med redningsdykkere. Om vi trenger flere folk så får vi heller fylle på fra hovedstasjonen, som ligger fem minutter unna, sier brannsjefen.

Det mener Westby er en dårlig løsning.

– Det som er spesielt i dette tilfellet er at man velger å organisere seg på en måte som gjør at man etter mitt syn blir mer sårbar, og som gjør at man må sideforskyve beredskapen mye oftere, svarer Westby.

Uenige

Westby sier til TV 2 at dykkerne ved noen tilfeller vil bli tvunget til å bryte retningslinjene, da alternativet vil være at en i dykkerberedskapen vil måtte «se på» at noen drukner.

– Dykkelederen sin gode opplæring er så å si stopp når den merker at situasjonen blir usikker. Det er en redningsmanns hverdag. Vi kan ikke være dobbelt dekket på alt, repeterer Linde.

– Det er riktig at vi får god opplæring i brannvesenet og må ta vanskelige avgjørelser tidskritisk. Ved å endre prosedyren vil redningsdykkerene kunne bli satt til å gjøre «umulige» valg da man som sagt oftere bare vil ha anledning til å sende én dykker i vannet, svarer Westby.

– Sånn ellers er jeg og har alltid vært for åpen dialog med de ansatte. Så her trenger ingen å opptre anonymt, det er helt greit å ha andre meninger. Men til slutt må det taes en avgjørelse, sier brannsjef Leif Linde.

Evalueringsrapport

Et av dokumentene som TV 2 har fått innsyn i er en evalueringsrapport angående etableringen av Maritim enhet ved Sandviken brannstasjon, en nyoppstartet enhet som kom i drift i 2018.

«Sandviken hadde tidligere en enmannsbetjent båt, men fikk nå tilført en tomannsbetjent båt, uten å bli tilført flere mannskaper», står det i rapporten.

Organiseringen fører til problemer for dykkerberedskapen ved stasjonen.

«Det er etter dagens organisering ikke mulig å rykke ut med både båt og bil. Dykkerlagets totale utholdenhet er redusert, da det er færre dykkere i beredskap. Med et redusert antall dykkere mister dykkerne viktige sparringspartnere og tryggheten for dykkerne på jobb reduseres», heter det i rapporten.

«Med en redusert bemanning vil en ikke ha samme mulighet til å bistå en dykker som får problemer i vann, en vil sågar heller ikke være like rustet til å yte hjelp til den personen som skal reddes», står det videre.

Reagerer

Fagansvarlig for redningsdykking i Oslo Brannvesen og leder i Norsk redningsdykkerforbund, Morten Holtberget, mener at Lindes avgjørelse om å skrive om retningslinjene vil svekke dykkerberedskapen i Bergen.

– Den umiddelbare tanken er at slagkraften i beredskapen reduseres betraktelig, og man reduserer i praksis effektiviteten i det livreddende søket med 50 prosent. Det vil i en del situasjoner utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Det er direktoratet for samfunnsikkerhet (DSB) som har det overordnede ansvaret for drukningsberedskapen i Norge, men det er kommunene som selv vurderer drukningsrisikoen i egen kommune.

Holtberget etterlyser en nasjonal strategi for drukningsberedskapen i Norge.

– Lokale beredskapstiltak mot drukning varierer derfor kraftig og er ofte basert på tilfeldigheter og ildsjeler i de lokale beredskapsetatene, sier han.

Han forteller videre at han tror at antall drukningsdødsfall kunne vært redusert betraktelig om myndighetene la til rette for en helhetlig drukningsberedskap.

– Så lenge dette er et kommunalt ansvar vil det foreligge variasjoner. DSB legger til grunn at kommunene gjennom sin risikoanalyse finner det rette nivået på den beredskapen de mener er nødvendig, sier assisterende avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB, Ann Christin Olsen-Haines til TV 2.