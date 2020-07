Dette bildet vekker stor oppsikt

Et bilde av Sir Alex Ferguson under kampen mellom Manchester United og Southampton mandag har fått flere til å reagere.

Ferguson var på plass da Southampton sjokkerte Manchester United seks minutter på overtid mandag. I etterkant har flere reagert på bildene av 78-åringen.

Han hadde, som reglene tilsier, på seg maske. Men det er én detalj som har fått flere til å ytre seg på sosiale medier. Ferguson har nemlig ikke masken riktig på.

– Noen burde fortelle Alex Ferguson at masken også skal dekke nesen, skriver den britiske forretningsmannen og milliardæren Alan Sugar på Twitter.

– Det er så morsomt at så mange mennesker kun har masken over munnen. Vi puster gjennom nesen også, skriver en annen.

– Alex Ferguson, vær så snill å ta masken over nesen din. Takk, ber en annen Twitter-bruker.

Noen har også tatt Ferguson i forsvar, og mener det er mange som ikke bruker masken over nesen.

Senere i kampen viste det seg at 78-åringen hadde fått rettet på masken, som nå også var trukket over nesen.

På grunn av at han er i risikogruppen har Ferguson holdt seg hjemme under koronakrisen. Men mandag var han altså tilbake på Old Trafford.