19-årige Niklas «Bølgen» Paulsen: – Tikker inn meldinger fra damer

Under navnet «Bølgen» har 19 år gamle Niklas Paulsen fått en pangstart som mange bare kan drømme om som artist.

Med låta «Er ikke verre» nærmer drammenseren seg to millioner avspillinger på Spotify, og bare dager etter han ga ut låten var den den mest spilte sangen i Norge.

– Det var helt sinnsykt. Det var bare så sykt at så mange hørte på den og likte den, forteller debutanten til God kveld Norge.

– Tix sendte melding

Han har laget musikk siden han var liten, og som om han allerede visste hva han skulle oppnå, lagde han navnet «Bølgen» da han var 14 år.

– Jeg trente på et treningssenter som het Bølgen, også prøvde jeg å finne ut hva det kunne bety, og da tenkte jeg at en bølge er noe som tar over. Det å jobbe for å bli god da, forklarer Paulsen.

Tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg, og det er ikke hvem som helst som har uttrykt at de er fan.

- «Tix» har jo sendt meg melding og gratulert. Det samme har «Staysman». Også har jo Chris Medina studio ved siden av meg, så han kom innom og ga en liten tommel opp, forteller nykommeren.

Tilbud fra damer

19-åringen skriver mest låter ut fra egne tanker han sitter med, og det er blant annet forhold og ting han har følt på med tidligere damer som er tema.

– Jeg har hentet inspirasjon fra noe av det jeg har vært borti, og noe av hva jeg ser jeg absolutt ikke vil ha, sier han og fortsetter:

– Den handler om en dame som ikke passer meg helt. Du er med en person som ikke passer deg i forhold til dine behov på en måte, og en som stopper deg i å ha det gøy, sier Paulsen.

– For du er en gutt som liker å ha det gøy?

- Jeg elsker å ha det gøy, det lever jeg for! Så det er klart at jeg kan ikke ha noen som stopper meg i det, fortsetter han.

Oppmerksomhet fra damer har det imidlertid ikke vært mangel på siden han ble kjent.

– Det er klart at det er mer enn før ja, det er det. Så det tikker inn meldinger, ja, smiler artisten.

Han har derimot ikke tatt meldingene noe videre enda.

– Nei, det har jeg ikke enda, men jeg synes det er veldig hyggelig da, sier han.

Kjendis grunnet korona

Selv om han aldri kunne se for seg at låta skulle havne som nummer én, hadde han en liten plan for at folk skulle vite at låta kom ut.

For 19-åringen er også stor på TikTok, og har nådd 14,6 millioner avspillinger på få måneder. Kontoen lagde han tidligere denne våren når koronautbruddet kom.

– Da jeg begynte med TikTok, og det begynte å gå bra, så jeg muligheten til å vise frem hva jeg kunne. Jeg skal prøve å være litt nyskapende og kombinere dette med TikTok. Ta med følgerne mine på ting som skjer bak kulissene, forteller han.

Selv tror han alt klaffet på grunn av tidspunktet alt skjedde på.

– For min del hadde jeg nok ikke sittet her hvis det ikke var for korona, mener han.

Enn så lenge har han én hit, men stjerneskuddet forteller at han allerede er i gang og jobber med mange nye låter.

– Jeg har egentlig bare sykt lyst til å jobbe hardt og vise hva jeg kan til alle, forteller Paulsen.