Hevder foster ble koronasmittet i morens livmor

En fransk studie har undersøkt omstendighetene rundt flere barns fødsler, hvor barnet har vært smittet av koronaviruset.

Tidligere har ikke studien klart å utelukke at de smittede barna kan ha blitt smittet etter selve fødselen.

Nå bekrefter barnelegeavdelingen ved Antoine Béclère-sykehuset i Paris at de nå har funnet sitt første tilfelle av et barn som har blitt smittet med koronaviruset inne i morens livmor.

– Her er det ingen tvil. Det er ikke vanlig at barnet er smittet før det er født, men nå vet vi at det kan skje, og at det bør tas høyde for når leger skal læres opp, sier direktøren for barnelegeavdelingen, Daniele de Luca, ifølge The Guardian.

Keisersnitt

Barnets 23 år gamle mor ble lagt inn på sykehuset 23. mars med feber og tung hoste, etter å ha blitt smittet i sitt tredje semester.

Tre dager etter at moren ble innlagt så oppdaget legene at barnet, en gutt, lå urolig i livmoren. Legene hentet barnet ut med et hastekeisersnitt, og la det umiddelbart i inkubator.

Blodprøver og tester av væsker fra guttens lunger bekreftet av han hadde blitt smittet av viruset. Flere tester viste at viruset hadde spredt seg via morkaken, og ført til en hjernebetennelse hos gutten.

Remdesivir

Noen dager etter fødselen så det ut til at den nyfødte guttens tilstand forverret seg.

Da barnet ble født fantes det ikke noen retningslinjer for hvordan man som lege skulle behandle barn med koronaviruset.

Gutten hadde muskelkramper, og legene så at han krummet hodet og nakken bakover, noe som blant annet er et av symptomene på hjernehinnebetennelse.

De Luca forteller at legene vurderte å ta i bruk medisinen Remdesivir, men at de valgte å la være da barnets tilstand forbedret seg gradvis, uten medisinering.

Nå er barnet fullstendig friskt.

Varsel til gravide

De Luca sier at fortellingen om det koronasmittede barnet både kan være dårlige og gode nyheter.

– De dårlige nyhetene er at viruset angrep barnet, og førte til at det fikk symptomer. De gode nyhetene er at barnet klarte seg og at det nå er friskt, sier barnelegen.

De Luca sier at gravide stadig bør følge smittevernreglene som alle andre, men at det ikke er noen særlig grunn til overdreven bekymring for alle som venter barn.

– Graviditet er en tilstand som er mulig å kontrollere i ganske stor grad. I de fleste tilfeller så vil ikke barnet bli skadet, men vi kan ikke se bort i fra at det ikke kan skje, forteller barnelegen.