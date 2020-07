Skrev historie etter ellevilt hopp

– I fjor tenkte vi på hva vi skulle gjøre neste år. Da kom vi fram til at Norges nasjonalfjell stod veldig høyt på listen. Det som er litt spesielt er at det kun er to i verden, fra marinejegerkommandoen, som har landet der. Men det har aldri blitt gjort en kombinasjon hvor noen har både landet og hoppet fra Stetinden, sier hopper og manager for hopplaget Team OneCall, Bjørn Magne Bryn til TV 2.

Bjørn Magne Bryn, Andeas Hemli og Kim Kongsholt skrev seg inn i historiebøkene. Her på toppen av Stetinden. Foto: Privat

Dette la grunnlaget for de tre eventyrlystne hopperne om å gjøre noe spektakulært - som aldri før har blitt gjort.

Tirsdag skrev de nemlig historie etter å både ha landet på Stetinden, etter fallskjermhopp fra fly, før de basehoppet ned fra det 1392 meter høye fjellet.

Se video av det spektakulære hoppet i vinduet øverst!

– Det å lande på Stetinden er i seg selv veldig krevende, og man trenger en kompetanse mange andre ikke har. Men vi har forberedt oss godt og trent i et halvt år på dette, sier Bryn.

Krevende landingsforhold

Bryn hoppet sammen Kim Kongsholt (luftfotograf) og Andreas Hemli (Team OneCall), og kan fortelle at landingsforholdene på toppen av fjellet ikke gjorde jobben noe særlig enklere for de tre basehopperne.

– Det å lande på toppen av Stetinden, hvor det er nesten 1400 meter ned fra alle kanter, krever at vi er enormt fokuserte. Vi fikk beskjed om at området vi kunne lande på var på størrelse med tre fotballbaner, men det viste seg å ikke være fakta. Størrelsen var en liten håndballbane. I tillegg var det mye smeltet snø og store kampesteiner, påpeker Bryn.

– Var du i det hele tatt redd?

– Redd er feil ord. Men jeg er enormt inne i øyeblikket. Jeg kjente på kroppen i dag at det faktisk kunne skje en ulykke, men det presser meg til å fokusere enda mer. De negative tankene som kom prøvde jeg å bytte ut ved å si at «dette kan jeg». Jeg lyver om jeg sier at jeg ikke var nervøs, men alt handler om å håndtere det mentale stresset. Gode forberedelser og visualisering er mine kraftigste våpen og verktøy for at det skal gå bra, sier Bryn.

Har snart hoppet 7000 ganger

Bjørn Magne Bryn er en rutinert hopper, og blir sett på som en av de beste i landet. Han har snart rundet 7000 hopp og rangerer dette hoppet høyt oppe på listen.

Bjørn Magne Bryn rangerer hoppet som et av de villeste i sin hoppkarriere. Foto: Kim Kongsholt

– Det var emosjonelt da vi landet på toppen av Stetinden. Man vet ikke om man skal le eller grine, men det ble mest hyling. Jeg har snart gjort 7000 hopp og dette er definitivt topp tre i min karriere. Både når det gjelder vanskelighetsgrad av stunt og hvor sterke inntrykk man får natur-og hoppmessig.

For mange er dette en ekstremsport som anses som farlig og risikofylt, men for Bryn prioriteres sikkerheten i like stor grad som selve stuntet. Han er overbevist om at man kan drive denne type ekstremsport på en trygg måte.

– Alt handler om å ta valg. Enten man jobber i butikk, eller driver med ekstremsport. Det er selvfølgelig forskjellig nivå av risiko mellom butikkarbeid og basehopping, men jeg er sikker på at det er fullt mulig å drive denne type ekstremsport på en trygg måte, understreker Bryn.