Myrhol i knallform etter koronasmitten: – Den beste bekreftelsen jeg kunne få

På sesongens første treningsøkt tirsdag viste Bjarte Myrhol at han så absolutt er i rute til sesongoppstarten i september. 38-åringen løp ifra samtlige av lagkameratene i Skjern under en løpetest på tre kilometer. Han brukte 10 minutter og 29 sekunder, med en gjennomsnittsfart på 17,2 kilometer i timen.

– Voldsomt imponerende!, skriver den danske håndballklubben på Twitter.

– Nja, en løpetest for håndballspillere og en løpetest for løpere er to forskjellige ting. Jeg vet ikke om den er så himla god, sier Myrhol til TV 2 og ler.

– Det er sikkert mange løpere som bare rister på hodet og tror vi burde vært mye bedre, fortsetter han.

– Men det som var deilig var å få en bekreftelse på at man har klart å både gå opp i vekt, trent godt med styrke, samtidig som man er i bra løpeform. Det er vel egentlig det aller viktigste, for det er en vanskelig balansegang det der. De to treningsformene motarbeider hverandre, så dette var kanskje den beste bekreftelsen jeg kunne få, at jeg har klart det, konkluderer han.

Ble smittet av korona

I midten av mars delte Myrhol et innlegg på Instagram der han informerte om at han var i karantene med koronasymptomer.

– Jeg ble aldri testet, men alle rundt meg ble syke og testet positivt på korona. Så at jeg hadde det, er det ingen tvil om, forklarer Myrhol.

– Men det begynner å bli en stund siden. Jeg har fått ganske mange treningstimer i beina etter det, understreker han.

Myrhol beskriver tiden med koronaviruset som spesiell.

– Det satt i kroppen i rundt tre og en halv uke, og jeg synes det var veldig lenge. Det var litt spesielt fordi man var veldig usikker på hvordan kroppen reagerte. Det var et nytt type virus som folk ikke hadde trent seg opp etter før, så man måtte ta og føle på sin egen kropp, forteller han.

– Jeg mistet litt form på det. Jeg er ikke vant med å gå en uke uten trening, så det ble en prøvelse for både meg og «konemor», det, fortsetter Myrhol og ler.

Går for gull

Men nå er formen på plass, og Myrhol er rett og slett svært giret på å starte sesongen.

– Jeg har blitt skikkelig giret på å spille god håndball igjen. Måtte den følelsen vare så lenge som mulig.

– Hvilke forventninger har du til sesongen?

– Veldig høye forventninger. Vi skal ut og jakte gullmedaljer, og det føles godt å kunne starte opp igjen etter en rævva sesong i fjor. Nå får vi en ny start, og det gjør det mye enklere.