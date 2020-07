Stor leteaksjon i Geiranger etter gutt (1) som har falt i elv

Politiet i Møre og Romsdal har satt i gang en omfattende leteaksjon etter at de fikk melding om at en liten gutt har falt i elven.

– Vi fikk melding om hendelsen rundt klokken 15.45 av noen som sto sammen med barnets pårørende. Vi satte umiddelbart i gang en leteaksjon, sier operasjonsleder Borge Amdam til TV 2.

Hendelsen skjedde like ved Union Hotell i Geiranger og det foregår nå et omfattende søk i og rundt elven. Operasjonslederen ønsker ikke å si noe om hvordan barnet havnet i vannet.

Klokken seks foregår fortatt søket for fullt. Guttens pårørende blir ivaretatt av helse og kommunens kriseteam.

SØKER: Det foregår omfattende søk med både båt og helikopter. Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2

Mor og sønn falt i elven

Innsatsleder Karl Idar Vik sier til TV 2 at de ikke vet nøyaktig hva som skjedde da gutten falt i vannet.

– Det vi vet er at han og moren falt i elven sammen. Moren klarte å komme seg opp på egenhånd, mens gutten enda ikke er funnet, sier Vik.

Politiet bekrefter at det er en gutt på snart to år som er savnet. Familien var turister i bygda.

Leteaksjonen foregår hovedsakelig i en av sideelvene ved Union Hotell.

ELV:

– Gutten ble sist sett i området ved broen så vi leter hovedsakelig i elven her, sier Vik.

Krevende leteaksjon

Innsatslederen sier at det har vært utfordrende å søke i elven.

– Dette er en elv med mye strøm, så dette er en krevende leteaksjon, sier Vik.

KREVENDE: Det skal være stri vannføring i store deler av elven. Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om hendelsen klokken 15.40.

– Vi har tre luftambulanser, et redningshelikopter, dykkere og flere redningsbåter som bistår søket, sier redningsleder Edvard Middelthon i HRS Sør-Norge.

Det er den lokale redningssentralen i Møre og Romsdal som koordinerer søket.

Dykkere leter i vannet

TV 2s fotograf på stedet sier at det akkurat nå er er to helikoptre som søker etter barnet ved elven. Dykkere fra brannvesenet er på vei ut i elven for å søke etter barnet i vannet.

DYKKERE: Flere dykkere leter etter barnet i vannet. Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2

– Alle tilgjengelige ressurser er på stedet for å prøve å lokalisere barnet, sier Amdam.

Hovedredningssentralen har sendt et redningshelikopter og flere luftambulanser til Geiranger for å hjelpe til i søket etter barnet.

HELIKOPTER:Flere helikoptre bidrar i søket. Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2

Frivillige deltar

Det er også flere frivillige som bistår i leteaksjonen. Røde Kors bekrefter overfor TV 2 at fem hjelpekorps er kalt ut, blant annet elv- og redningsgruppen.

Det er omlag 30 frivillige fra Røde Kors som bidrar i søket.

TV2s fotograf på stedet sier at også lokale folk med egen båt hjelper til med å søke i vannet.

Redningsselskapet har også sendt en redningsskøyte til området for å bistå i aksjonen.

Saken oppdateres.