Politimann fra omstridt avhør slutter i tjenesten

Søndag publiserte TV 2 en video som viser at en politimann på brutalt vis legger svensk-somaliske Qadar Osman Abdi (24) i bakken under et politiavhør. Nå slutter han i tjenesten.

I en pressemelding tirsdag formiddag skriver Agder politidistrikt at politimannen går av med pensjon 18. juli, uavhengig av denne saken.

Videoen av det aktuelle avhøret har skapt sterke reaksjoner etter at TV 2 omtalte den på søndag.

I avhøret fra september i fjor erkjenner Qadar Osman Abdi å ha oppbevart store mengder narkotika. Erkjennelsen førte til at han senere ble dømt til fengsel i ti og et halvt år.

Underveis i avhøret ber politiet ham om å skrive ned passordet til Snapchat-kontoen sin. Abdi skriver først på lappen, for så å ombestemme seg og krølle sammen papirbiten.

Deretter blir han lagt i bakken av den mannlige politibetjenten. I videoen ser man at han tar armen sin rundt 24-åringens hals. Abdi har forklart at han var livredd og at han ikke fikk puste.

Etterforskes av Spesialenheten

Saken etterforskes nå av Spesialenheten for politisaker. Politimannen nekter straffskyld. Mandag var TV 2 i kontakt med politimannens forsvarer, advokat Carl Henning Leknesund.

– Utgangspunktet for min klients inngripen overfor fornærmede var at han begynte å destruere det han trodde var et svært viktig bevis i saken, nemlig en Snapchat-adresse til det man antok var bakmannen i utlandet i det som fremstår å være en svært alvorlig straffesak med innførsel av betydelig mengde narkotika.

Leknesund sier at politimannen ikke visste at et kamera allerede hadde fanget opp hva Abdi hadde skrevet på lappen som han krøllet sammen.

– Når det gjelder selve maktutøvelsen, så vises denne klart på videoen, som er lekket til mediene før undertegnede selv hadde sett den. Det er etter vårt syn tale om en kortvarig fysisk inngripen der man hører fornærmede snakke gjennom hele hendelsen. At fornærmede ikke fikk puste under hendelsen, er en påstand som bestrides av min klient, sier han.