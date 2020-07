Tror denne beskjeden fører til at folk føler på Syden-skam

Forrige fredag åpnet regjeringen for karantenefri reise til flere europeiske land.

Det er lov å reise til en rekke europeiske land, men regjeringen og helsemyndighetene anbefaler ingen å reise utenlands.

Sykepleierforbundet reagerte kraftig og oppfordret nordmenn til å ikke reise:

– Faren er her fremdeles. Hold dere hjemme for oss, vi er på jobb for dere. Om ikke i hjemmene deres, så her hjemme i Norge. Vi vil ikke komme inn i en ny fase der vi er nødt til å stenge ned igjen, sa Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk sykepleierforbund, til TV 2.

Likevel velger mange nordmenn nå å bestille sydentur. Hos reiseselskapet TUI har de hatt en bestillingsøkning på 300 prosent sammenlignet med sist uke.

Det engasjerer og har økt temperamentet hos mange på sosiale medier:

«Hadde de som er så egoistiske og reiser bare utsatt seg selv for fare, så må de gjerne reise... men sånn er det ikke. Driter i om de smitter andre..», skriver en opprørt bruker.

«Herregud må folk reise utenlands i disse tider. Veldig egoistisk», skriver en annen.

– Dobbeltkommunikasjon

At det åpnes for reiser, men samtidig advares, er med på å øke folks «reiseskam», mener filosof Henrik Syse.

– Kanskje er det ingen vei utenom. Det er ikke alt man kan forby og da må man gi råd, og da kan det bli en dobbeltkommunikasjon. Den er ikke så lett å leve med. Det vet vi fra land som ikke var så strenge med koronaviruset til å starte med, sier han og fortsetter:

– De sa: «Nei, du bør ikke besøke på sykehjemmet, men det er ikke helt forbudt». Da blir man usikker: Skal jeg gjøre det? Skal jeg ikke? Det kan skape forvirring og uklarhet, og ikke minst at folk opplever at noen regler gjelder for noen, men ikke for andre. Det kan skape sinne og aggresjon, men det er ikke lett.

SKAM: Henrik Syse sier skam kan være noe bra, men samtidig skal man passe seg for at det ikke blir moraliserende. Foto: Heiko Junge

Syse advarer mot at man glir over i en moralisme i debatten om man kan reise utenlands eller ikke.

– Den enkelte må gå i seg selv, og der er vi vel nå. Noen råd er enkle og klare å følge. Andre råd er ikke så tydelige og da må vi gå i oss selv hver og en av oss.

Han mener reiseskam likner på flyskam.

– Det likner ganske mye på flyskam. Den opplevelsen at jeg gjør noe jeg kanskje ikke burde gjøre av hensyn til noe som er viktigere enn meg selv. Da kan det være naturlig at man føler «uff, burde jeg egentlig gjøre dette».

– Forståelig at folk misforstår

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forstår at signalene kan misforstås.

JA ELLER NEI?: Det er lov å reise, men det anbefales ikke, sier Espen Nakstad. Foto: NTB Scanpix

– Det er sånn nå at vi fraråder ingen å reise til land med liten smitte, men vi anbefaler det heller ikke fordi situasjonen er fortsatt preget, sier Nakstad til TV 2.

– Vi ønsker ikke stor risiko av smitte inn i Norge.

Han sier det er viktig at man selv vurderer risikoen og at man forholder seg til reglene som gjelder i landet.

– Vi har sagt at det er en gode ide å feriere i Norge, fordi situasjonen i Europa er uavklart. Nå har situasjonen blitt mer avklart de siste ukene med lave smittetall, og derfor er de markert med grønt på kartet. Det betyr ikke at vi anbefaler det, men det er mulig uten å havne i karantene, sier Nakstad.

– Hold deg oppdatert

Reiseselskapene mener det er ikke er noen grunn til å føle på reiseskam i sommer.

Kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren i reiseselskapet TUI sier at folk som reiser til varmere strøk må kose seg, men må samtidig sørge for at de er ansvarlige.

– Hold deg oppdatert på de rådene og anbefalingene som gjelder. Vi tenker at smittevernet er godt ivaretatt dit du skal, så det er ingen grunn til å føle på reiseskam, sier Aspengren.

En annen reiseaktør, Ving, tror reiseskam er forbigående og at reising til varmere strøk vil normalisere seg i løpet av kort tid.

– Jeg tror årsaken til at noen føler på reiseskam nå er at myndighetene har vært klare på at du bør legge ferien til Norge. Selv om mange europeiske land nå er åpne for nordmenn, så tror jeg fortsatt det er mange som føler at det ikke er helt riktig å reise enda, sier administrerende direktør Christian Grønli i Ving.