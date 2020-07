Lea Michele refset på nett etter Naya Riveras død

Lea Michele sin Twitter-konto, som var fulgt av mer enn fire millioner mennesker, forsvant lørdag 11. juli.

Da hadde «Glee»-stjernen Naya Rivera vært savnet siden onsdag.

Bakgrunnen for at Michele slettet kontoen sin skal være at hun i dagene i forveien ble tagget i et antall innlegg som krevde at hun skulle kommentere kollegaens forsvinning.

Hun ble også tagget i noen svært støtende meldinger, skriver avisen Independent.

Naya Rivera ble bekreftet omkommet mandag.

Gammel konflikt

Det surret mye rykter om Michele og Rivera da «Glee» fortsatt gikk på TV. Rivera skrev blant om den dårlige stemningen mellom dem i sine memoarer fra 2016 ved navnet «Sorry Not Sorry».

– Jeg hater ikke Lea, det har jeg aldri gjort. Men jeg tror ikke hun likte å dele rampelyset. Hun hadde vanskelig for å separere jobb fra vennskapet vårt utenfor, noe som var lettere for meg, skrev Rivera i memoarene.

– Lea var mye mer følsom, og noen ganger så virket det som at hun klandret meg for alt som gikk galt, skrev hun videre.

Hyllet kollegaene tirsdag

Tirsdag har skuespilleren delt tre bilder av sine «Glee»-kolleger på Instagram sin historiefunksjon.

I ett av bildene kan man se flere av «Glee»-skuespillerne samlet på en strand. De to andre bildene er av Rivera, og tidligere «Glee»-skuespiller Cory Monteith.

Monteith var Micheles kjæreste da han ble funnet død i 2013.

Et innlegg som gjengir innholdet i Instagram-historien har blitt likt over 8000 ganger.

Lea Michele’s ig story about Naya & Cory ❤️ pic.twitter.com/dcVdH2S3uC — Naya Rivera Team (@NayaRivera_Team) July 13, 2020

Ble funnet død

Onsdag i forrige uke ble Naya Riveras fire år gamle sønn funnet alene i en leiebåt på innsjøen Lake Piru sør i California.

Fireåringen skal ha forklart til politiet at moren hadde hoppet ut i sjøen uten å komme opp igjen.

Letemannskaper gjorde søk med helikopter og dykkere i den kunstige innsjøen, i flere dager uten at de fant 33-åringen.

Mandag ettermiddag fant Ventura politikontor i California et lik i sjøen og de bekreftet like etter at det var Rivera som hadde blitt funnet.

Myndighetene uttalte også at de ikke tror det har skjedd noe kriminelt.

Naya Rivera er mest kjent for rollen som «Santana Lopez» i serien «Glee», men har også spilt i «CSI: Miami», «Baywatch», «The Royal Family» og nylig i «Step Up: High Water».