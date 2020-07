Klopp med kraftsalve: – I går var ikke en bra dag for fotballen

Jürgen Klopp liker ikke at Manchester City ble frikjent for brudd på Financial Fair Play-reglene. Pep Guardiola forlanger derimot en unnskydning.

Mandag ble det klart at Manchester City får spille Champions League de to kommende sesongene. Det faller ikke i god jord hos Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Tyskeren er ikke fornøyd med at Manchester City ble frifunnet i idrettens voldsgiftsrett (CAS), og mener frifinnelsen sender ut en negativt budskap.

– Jeg synes ikke at gårsdagen var en bra dag for fotballen, for å være ærlig. Financial Fair Play (FFP) er en god idé. Den er der for å forsvare lag og turneringen, slik at ikke noen bruker for mye penger, og for å være sikker på at pengene som de ønsker å bruke er basert på riktige kilder, sier Klopp på tirsdagens pressenkonferanse.

– Om de rikeste klubbene og landene kan gjøre akkurat som de vil, så blir det vanskelig, fortsetter tyskeren.

Samtidig legger ikke Liverpool-manageren skjul på at det har sine fordeler at Manchester City får delta i Champions League neste sesong.

– Fra et personlig ståsted er jeg glad for at City kan spille i Champions League. Hvis ikke hadde de hatt ti eller tolv kamper mindre å spille, sier Klopp videre.

– Vi burde få en unnskyldning

– Jeg er utrolig fornøyd med avgjørelsen. Det beviser at alt folk har sagt om klubben ikke var sant, sier Pep Guardiola på tirsdagens pressekonferanse.

City-manageren forventet ikke at noen av de andre Premier League-klubbene ville støtte dem etter frifinnelsen.

– Vi burde få en unnskyldning. Dersom vi hadde gjort noe galt, ville vi akseptert Uefa sin avgjørelse. Vi forventer ikke at Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea eller Wolves skal forsvare oss, men vi har en rett til å forsvare oss selv når vi mener at det vi har gjort er riktig, og tre uavhengige dommere sa det samme, argumenterte Guardiola.

Mens Klopp mener mandag var en dårlig dag for fotballen, mener Guardiola, ikke overraskende, det motsatte.

– I dag er en god dag. I går var en god dag for fotballen fordi vi følger de samme reglene som alle klubbene i Europa. Dersom vi hadde brutt FFP-reglene ville vi ha blitt utestengt, men vi er nødt til å forsvare oss selv, fordi vi hadde rett.

– Folk klarer ikke å glemme

Guardiola er ikke fornøyd med kritikken som har kommet mot Manchester City de siste månedene.

– Folk har sagt at vi jukset og løy, og det var ingen som trodde vi var uskyldige. Da vi fikk medhold ble vi utrolig glad, for vi kan forsvare det vi har gjort på fotballbanen, sier Guardiola og trekker frem at folk har «hvisket bak ryggen deres»

– Det ville vært fint om det tok slutt, men jeg tror ikke det. De får gå på banen og prøve å slå oss på samme måte vi gjør, som de idrettsmennene vi er.

– Folk klarer ikke å glemme. Klubben ble skadet, prestisjen og ryktet vårt ble skadet av påstander som ikke var riktig.

Mourinho kaller utfallet katastrofalt

Tottenham-manager José Mourinho mener saken fikk et «skammelig utfall». Portugiseren kaller Fair Play-regelverket for dødt.

– Hvis Manchester City ikke er skyldig, er det å straffe dem med noen millioner en skam. Er du skyldig, bør du utestenges. Sånn sett er det også en skammelig avgjørelse. I alle tilfeller er kjennelsen en katastrofe, sier Mourinho på en pressekonferanse tirsdag.