USA har gjennomført sin første føderale henrettelse på 17 år

Henrettelsen skjedde til tross for motstand fra ofrenes familie.

Med fem mot fire stemmer forkastet landets øverste domstol tirsdag en ordre fra en lavere rettsinstans om å utsette de planlagte henrettelsene.

Få timer før Daniel Lewis Lee (47) skulle henrettes mandag, slo den føderale distriktsdommeren Tanya Chutkan fast at det fortsatt er juridiske spørsmål som må besvares, og at allmennheten ikke har interesse av en forhastet prosess.

Trump-administrasjonen anket umiddelbart og fikk altså medhold i høyesterett natt til tirsdag.

Flere møtte opp ved fengselet i Terre Haute der Lee ble henrettet, for å vise sin motstand mot dødsstraff. Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP

Drepte foreldre og barn

Daniel Lewis Lee ble dømt til døden i 1999 etter å ha drept et foreldrepar og deres åtte år gamle datter i Arkansas.

Både Lee og en annen mann, begge høyreekstreme, ble dømt etter drapet. Men mens 47-åringen ble dømt til døden, fikk hans medsammensvorne livstid.

I jakten på våpen og penger, teipet de to mennene poser over hodene til en mann, kvinne og deres datter, festet steiner rundt halsene deres og kastet dem i en innsjø, skriver New York Times.

Flere planlagte henrettelser

Henrettelsen av Daniel Lewis Lee har fått mye oppmerksomhet, blant annet fordi det er den første føderale henrettelsen i USA på 17 år.



Tirsdagens henrettelse var den første av fire føderale henrettelser som er planlagt denne sommeren.

Alle de fire dødsdømte har hver for seg bedt en føderal dommer i Washington om utsettelse av hensyn til andre juridiske avklaringer, men begjæringene ble avvist i slutten av juni.