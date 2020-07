Leicester med skrekkelig statistikk etter nyttår: – Det er en totalkollaps

Se Leicester-Sheffield United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo torsdag fra klokken 18.30.

I helgen gikk Leicester fra å lede 1-0 til å tape 1-4 mot bunnlaget Bournemouth. Det var bare det siste i en rekke av skuffende resultater for revene.

– Det er en totalkollaps, og de har ikke sett bra ut i det hele tatt etter lockdown. De sliter veldig nå, sier kommentator Endre Olav Osnes i TV 2s Premier League-podkast.

Møter Manchester United i siste kamp

I desember var Leicester på en komfortabel 2. plass, ni poeng bak suverene Liverpool. Men siden har det meste gått på tverke for Brendan Rodgers menn.

Faktisk har de kun tatt 24 poeng på de siste 20 Premier League-kampene etter at Rodgers skrev under ny kontrakt 6. desember.

Kun tre seirer på de siste 14 kampene etter første nyttårsdag gjør at også en plass i neste sesongs Mesterliga nå kan glippe. Og med Sheffield United, Tottenham og Manchester United igjen på programmet må Leicester virkelig tilbake til sin tidligere form igjen, og det raskt.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener at til tross for at den plutselige formsvikten virker uforklarlig, finnes det en viss logikk bak de dårlige resultatene.

– Vi må ikke glemme at de overpresterte før nyttår. Jeg hadde aldri trodd at de skulle være så nær topplagene. Det at de overpresterte da, og at de nå underpresterer, gjør at forskjellen blir enorm og gir enorme utslag. De var favoritter til å ta 3. plassen før koronapausen, men nå tror jeg de skal få det tøft med å klare topp fire.

– Det er noe annet å spille med forventninger slik de har gjort etter nyttår. Fra å starte sesongen som underdog og med lave skuldre, så blir det press og dårlige opplevelser. Det mentale aspektet må man ikke undervurdere. De begynner å se seg over skulderen istedenfor fremover. Da er det fort gjort at man ikke slipper seg løs ute på banen, sier Myhre.

Rodgers ble sjokkert

Til kampen mot Sheffield United torsdag kan Brendan Rodgers måtte klare seg uten fem nøkkelspillere.

James Maddison, Ben Chilwell og Marc Albrighton er alle usikre. I tillegg er Ricardo Pereira langtidsskadet, mens midtstopper Caglar Söyüncü må se de resterende kampene fra tribunen etter sitt unødvendige røde kort mot Bournemouth.

Rodgers legger ikke skjul på at kollapsen i helgen, var en real tankevekker.

– Det var et sjokk for meg, for jeg har ikke sett det tidligere. Men vi har kommet oss over det nå. Vi kan ikke tillate at enkeltresultat får oss til å spore av i denne perioden.

– Jeg har stor tillit til spillerne. Vi ønsker ikke at den prestasjonen skal påvirke de siste tre kampen. Det vil snarere bli motsatt. Vi vil bruke det for å lære. Vi falt langt under det nivået vi hadde ønsket, sier nordiren.