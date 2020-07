– Våre ansatte har mye annet å gjøre fremfor å være meterpoliti

15. juni åpnet Østfoldbadet i Askim igjen etter å vært stengt ned som følge av koronakrisa. Ettersom man nå må etterleve smittevernstiltak om én meter avstand, har badet redusert antall gjester inne samtidig fra 720 til 450, opplyser badet.

– Sild i tønne

Ole Jacob Holli, som besøkte badet sammen med barna og noen venner av dem tirsdag, sier til TV 2 at han aldri har sett lignende tilstander som han så tirsdag, til tross for at han har besøkt badet ved flere anledninger gjennom oppveksten.

– Badet hadde allerede åpnet da vi kom klokka 10, da vi selv trodde det åpnet, og det var allerede litt kø der, som gikk til utsida av døra, sier han.

Tirsdag var det dårlig vær, noe han tror er grunnen til at det etterhvert ble veldig mye folk på stedet. Inne på badet beskriver han at det var tettpakket med folk. Ifølge Holli var det dobbelt så mange som tillatt som oppholdt i boblebadet, og han beskriver at de nesten sto oppå hverandre i bølgebassenget.

– De har garantert sprengt alle grenser der inne, for det var kø over alt, og jeg tror ikke de har hatt kontroll på smittevernsbiten. Det var helt fullt i både kafeteriaen, i badet, på utsiden og ved inngangen da vi dro, sier han til TV 2.

Han forlot badet i 13.30-tida. TV 2 har mottatt bilder tatt fra utsiden rundt samme tidspunkt, som viser stor kø som strekker seg over hele rampen på utsiden av bygget.

– Folk sto som sild i tønne. Vi måtte bane oss vei for å komme forbi. Det var ikke mye smittevern i den køen, sier Holli.

– Folk har eget ansvar

Daglig leder ved badet, David Koht-Norby sier til TV 2 at han er rimelig sikker på at antallet gjester til stede ikke har oversteget deres grense på 450.

– Vi har telleapparat som registrerer antall inn og ut, og har lagt inn en margin på 50, slik at ikke for mange skal slippe inn. Men jeg skal være den første til å innrømme at det er trangt ved inngangen vår, og folk må være tålmodige, slik at andre greier å komme seg ut. Jeg er på ferie selv nå, og ser lignende overalt: folk bryr seg ikke om reglene. Jeg frykter slik oppførsel kan lede til at myndighetene stenger landet ned igjen, sier han.

Han mener det er opp til gjestene selv må ta ansvar for å følge reglene og det som står på plakatene de har hengt opp.

– Å etterleve koronatiltakene har vi lært i fire måneder nå, og jeg mener folk må lære å holde avstand, sier Koht-Norby.

Han sier til TV 2 at fylkeslegen betrakter badet som et offentlig sted, og at folk derfor må oppføre seg deretter.

– Det blir feil å angripe oss, som legger til rette for at badet kan brukes. Med den bemanninga vi har er det nok å gjøre inne til at vi kan passe på folk ute også, sier han til TV 2.

Badet sluser inn omtrent 200 mennesker i timen ifølge Koht-Norby, som han forteller er basert på hvor lang tid folk bruker på å dusje og lignende.

– At det er fullt klokka 13.30 overrasker meg ikke, og det samsvarer med våre prognoser, sier han.

– Har gjort vårt samfunnsoppdrag

Koht-Norbye forteller at han er kjent med at de har fått kritikk på Facebook, og sier svart flere av kritikerne i etterkant.

– Om folk er så forskrekka, bør de heller velge å holde seg hjemme fra kjøpesenter, Østfoldbadet eller andre ting. Man har et egetansvar for å holde enmetersregelen. Vi slipper ikke inn mer enn det vi mener er forsvarlig for å overholde den fra vår side, og mener vi har gjort vårt samfunnsoppdrag. Vi gir publikum et tilbud, samtidig som vi ivaretar smittevernsreglene, sier han.

– Våre ansatte har mye annet å gjøre fremfor å være meterpoliti, sier han videre.

Badet har ikke noe forhåndsbestillingssystem, og er basert på at folk slipper inn etter å ha stått i kø, og badet har på sine Facebooksider oppfordret gjestene til å enten komme tidlig, da «helst før 12» , før andre er på plass, eller sent, da størstedelen av gjestene er på vei hjem.

– Det har gått bra til nå, men på slike dager må alle forvente kaos på et slikt sted. Det er som å kjøre ferie i Nord-Norge nå, du må forvente et par timer venting, sier Koht-Norbye.

– Kan ikke bare forlange

Lederen for Østfoldbadet sier folk må betale mer om de også skal passe på køavstanden hele tiden:

– Vi kunne hatt ti ekstra på jobb, men da må folk være villig til å betale dobbel pris. Folk kan ikke bare forlange og forlange. Dette er en av de store problemene for turistnæringen i dag. Inntjeninga er svært dårlig sammenlignet med tilbudet vi gir. Folk må gå i seg selv og ta ansvar. Jeg har flere ganger gitt personlig beskjed om at folk må følge reglene. Det er ganske klart for meg at folk ikke leser og får med seg de tydelige beskjedene vi gir.



– Det skal ikke være nødvendig for oss å være der hele tiden for å overholde metersregelen. Om vi skal ha køpoliti som skulle stått der må noen være villige til å betale for at vi kan ha det. Et eller annet sted må pengene hentes. Vi har gått med overskudd i 15 år, men har i år mistet like mye som vi ellers ville tjent på ti. Det blir et dundrende underskudd, sier han videre.