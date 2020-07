Det har gått fem år siden Mercedes lanserte sportsbilen AMG GT. Modellen har siden vært en stor suksess, og finnes nå i hele 16 ulike versjoner.

I dag er det AMG GT R Pro som topper listen i GT-familien, med sine 585 hk og 700 Nm. Men nå er det like før AMG lanserer nok et beist som skal overgå samtlige modeller, og det med GOD margin.

Vi snakker om splitter nye AMG GT Black Series. Dette er tradisjonelt en serie biler som produseres i et svært begrenset antall. I tillegg markerer Black Series-modellene gjerne (og dessverre) slutten på en bilmodell.

Flere detaljer skal avsløres på en digital lansering i morgen, men det har allerede lekket noen bilder av den brennhete nyheten på nettet.

Mercedes selv har også publisert en teaservideo hvor vi ser små glimt av nykommeren, sammen med Youtuber Shmee150.

AMG GT Black Series får 730 hk. Aldri før har AMG produsert en bil med så høy effekt.

Gigant-spoiler

De ferske bildene bekrefter det Broom har skrevet om tidligere. Eksteriørt henter bilen flere elementer fra banebilen AMG GT3.

Det innebærer blant annet den brutalt store grillen, i tillegg til en gigantisk, to etasjers hekkspoiler.

Sistnevnte skal visstnok være noe av det største man kan montere lovlig på en gateregistrert bil fra fabrikk.

Sammenlignet med de andre modellene i AMG GT-familien, får den nye Black Series en helt ny diffusor med fire digre enderør. Også panseret er nytt, med enorme luftinntak.

Utover at det ser bøst ut, har de nye designelementene naturligvis en hensikt. Blant annet er de der for å bedre aerodynamikken, slik at rundetidene på bane kan presses ytterligere ned.

Ifølge ubekreftede kilder skal GT Black Series klare Nürburgrings nordsløyfe på tiden 6:58. Det er 13 sekunder saktere enn dagens rekord for standardbiler, som innehas av Lamborghini Aventador SVJ.

Bekrefter 730 hk

Før den digitale presentasjonen i morgen, holder Mercedes kortene tett til brystet hva gjelder tekniske spesifikasjoner. Men de avslører imidlertid én ting.

Nye GT Black Series får rekordsterke 730 hk fra en V8-er med doble turboer. Det er en effektøkning på solide 145 hk fra dagens GT R.

Akselerasjonstider og toppfart vet vi lite om ennå, men det helt sikkert at 0-100-tiden skjerpes. Dagens GT R Pro klarer øvelsen på 3,6 sekunder.

Ryktene skal ha det til at nykommeren klarer sprinten på rundt 3,3 sekunder.

Motoren blir spesiell: AMG-sjef Tobias Moers har tidligere uttalt «at vi aldri har gjort noe slik før, med en AMG-motor».

– På grensen til galskap

– Dette blir absolutt en bil som skriver seg inn i historiebøkene til Mercedes. Nye GT Black Series blir selve spydspissen hos AMG, og det skal selvsagt bli spennende å se hva de viser oss i morgen. Basert på disse bildene, og andre spionbilder jeg har sett, er jo dette helt på grensen til galskap. Langt over 700 hk i en lett og kompakt bakhjulstrekker! Wow!

Det sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

I løpet av morgendagen skal altså flere detaljer avsløres. Broom kommer tilbake med mer.

