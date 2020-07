Ford var tidlig ute da de lanserte sin Bronco tilbake i 1966.

Mennene bak Bronco, Donald N. Frey og Lee Iacocca, sto forresten bak og trakk i viktige tråder for en annen stor Ford-legende. Nemlig Mustang.

Bronco har nå også fått legendestatus og har blitt en samlerbil. Særlig i hjemlandet USA.

Bilen var det vi i dag ville kalt en SUV: En stor, høybygget og robust bil som tålte en støyt – samtidig som den gjorde jobben som familiebil for mange fornøyde eiere.

Etter tre generasjoner var det slutt i 1996, like før de mer personbil-lignende SUV-ene for alvor begynte å ta av. I etterkant er det mange som har spurt seg hvor smart det egentlig var av Ford å gi seg da.

Men nå – etter 24 år – kommer Bronco tilbake. Den er basert på samme plattform som Ford Ranger pickup. Den klassiske todørs-modellen vil for første gang få selskap av en firedørs versjon. Designet er klart retro-preget og det er ikke vanskelig å se Bronco-røttene i nykommeren.

Ny og gammel Ford Bronco. Likhetene er ikke til å ta å feil av.

Habil offroader

Den har korte overheng, firkantet karosseri og en relativt bred sporvidde for stabilitet i terrenget. Den skal ha plass til hjul med diameter på opptil 35 tommer og svært god bakkeklaring. Dette skal gjøre den til en skikkelig offorader og med god vadedybde i vann.

Bronco kommer med en 2,3-liters Ecoboost firesylindret motor som yter 266 hk eller en 2,7-liters Ecoboost V6 som på 306 hk.

Bronco kommer som både to- og firedørs og skal være en habil offroader.

Den vil bli tilbudt med en syv-trinns manuell girkasse som har lavgir som standard. En 10-trinns automatgirkasse blir også tilgjengelig.

Også innvendig skal Bronco være retro-inspirert og Ford velger "tøffe og robuste" materialer for å sikre holdbarhet og brukervennlighet når man er ute og kjører. Berøringsskjermen på 8- eller 12-tommer har den nyeste versjonen av Fords infotainmentsystem Sync 4.

Bronco Sport

Ford Bronco Sport bygger på Ford Kuga og er ikke like tøff i terrenget som de andre, men byr på mer komfort.

Ford lanserer også utover to- og firedørs-utgavene en tredje versjon av nye Bronco. Nemlig Sport. Til tross for snarlikt utseende, er den bygget på en annen arkitektur som vi i dag kjenner fra familie-SUVen Kuga. Den vil også få firehjulsdrift, men med noe mer fokus på komfort og veiegenskaper enn offroad.

Bronco Sport vil bli tilbudt med to Ecoboost-bensinmotorer: En 1,5-liter på 179 hk, og en 2,0-liter med 242 hk. Begge alternativene vil ha en åttetrinns automatgirkasse som standard.

Slik ser Ford Bronco Sport ut innvendig.

Bronco Sport har et mer komfortfokusert interiør, selv om den fremdeles får vaskbart gummibelegg på gulvet og setetrekk som er lette å rengjøre. Bagasjerommet er tilpasset for å ha plass til to stående terrengsykler.

De nye Bronco-modellene er typiske livsstilsbiler og Ford tilbyr mer enn 300 (!) ulike tilbehør til Bronco, slik at man kan sette sitt eget helt personlige preg på bilene.

