Ingebrigtsen-brødrene til høyden

Tirsdag satte friidrettsbrødrene Ingebrigtsen kursen for høydetrening i Sveits. Om en måned er alle tre på startstreken under Diamond League-stevnet i Monaco.

Mandag la arrangørene av friidrettsstevet i fyrstedømmet ut sin oppdaterte liste over profiler som blir å se 14. august. Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen blir tre av trekkplastrene.

Storebror Henrik stiller som planlagt til start på 5000 meter, mens Jakob og Filip møttes til duell på 1500 meter.

– Glad for å kunne offentliggjøre at jeg blir del av Diamond League-stevnet i Monaco 14. august. Superrask bane og superraske tider, skriver Filip i en oppdatering på sin Instagram-konto.

Fram til Monaco-stevnet skal Ingebrigtsen-brødrene lade opp på det som har blitt deres faste høydebase i sveitsiske St. Moritz. Tirsdag satte de seg på flyet dit.

Deltakelsen i Monaco blir en av få starter for brødrene denne sesongen. Koronapandemien har for lengst ført til at Diamond League-kalenderen er kraftig barbert.

Trener og far Gjert Ingebrigtsen har tidligere varslet at det trolig blir start for brødrene i Stockholm 23. august. Sesongen avsluttes trolig under NM i Bergen i september. Deretter rettes fokuset mot 2022.

