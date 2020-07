Ingen utsikter til forbedring for naboplager - dømt til tvungent psykisk helsevern

– Tiltaltes utsikter til forbedring er ikke til stede i denne saken, slår Romsdal tingrett fast i dommen.

Siden 2002 har livet vært et mareritt for naboene av mannen i ei grend i Rauma. De har levd med trusler, utagerende oppførsel, brøling, høy musikk og massive trusler i sosiale medier uten at helsevesenet og politiet har satt en stopper for naboplageren.

– Vitneforklaringene under hovedforhandlingen viser at når tiltalte er hjemme medfører det en nærmest konstant frykt og utrygghet for hva tiltalte kan finne på å gjøre. Blant annet er barn i området livredd for å møte ham, og en familie våget ikke å flytte inn i sin nyrenoverte bolig på stedet, skriver sorenskriver Svein Eikrem i Romsdal tingrett i dommen.

En politibetjent, politimesteren i Møre og Romsdal og en politiadvokat har også blitt drapstruet av mannen.

Vrangforestillinger

I februar valgte naboene å stå frem med sin historie på TV 2 og noen dager etter ble mannen i 40-årene pågrepet. Han har siden den gang vært varetektsfengslet eller vært behandlet med tvang på institusjon.

PÅGREPET: Mannen ble arrestert 27. februar i år og har siden vært i varetekt og i perioder vært tvangsinnlagt.. Foto: Privat.

– Endelig kan vi leve et normalt liv hjemme uten å kjenne på frykten. Vi er veldig glad vi fikk fortelle vår historie på TV 2, fortalte nabo Johannes etter at han hadde forklart seg i tingretten.

Sakkyndige har konkludert med at mannen ikke er tilregnelig. Mannen selv nekter straffskyld. I straffesaken i Romsdal tingrett la aktor ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern fordi tiltalte lider av åpenbare vrangforestillinger om egen person og omverdenen.

AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim fikk medhold av retten i ønsket om dom på tvungen psykisk helsevern. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Denne vurderingen ble styrket under bevisførselen under hovedforhandlingen, hvor tiltalte hadde flere vrangforestillinger og ukontrollerte sinneutbrudd. Tiltalte har liten evne til å se seg selv i forhold til sine omgivelser, og vurderer seg selv som frisk, mener tingretten i dommen.

Gjentakelsesfare

Ifølge dommen har langvarig narkotikabruk medvirket til at mannen har fått diagnosen paranoid schizofreni.

– Lidelsen vil være livsvarig. Medisineringen vil ikke gjøre tiltalte frisk, bare dempe symptomene på psykosen, mener tingretten.

Rauma-mannen var tiltalt for en lang rekke drapstrusler og plagsom adferd. Her kan du høre mannen ringe politiets operasjonssentral og drapstrue en politimann. Han er registrert med hele 175 henvendelser i politiets operasjonslogg.

– Retten er ikke i tvil om at tiltaltes drapstrusler og annen særlig plagsom opptreden samlet sett er et handlingsmønster gjennom en rekke år som medfører kvalifisert gjentakelsesfare. Det foreligger ingen opplysninger i saken som tilsier at tiltalte vil endre denne atferden overfor andre personer, mener tingretten.

Retten legger til grunn at tiltalte ikke har noen selvinnsikt i egen sykdom og hvordan den påvirker hans væremåte overfor sine nærmeste og andre i hans bomiljø.

– Det er som nevnt ingen utsikter til endring av hans kroniske psykosetilstand, bare at man kan dempe symptomene gjennom medisinering. Tiltaltes utsikter til forbedring er derfor ikke til stede i denne saken.

– Min klient er uenig i dommen. Han hevder seg utsatt for en heksejakt fra naboene, politiet og media. Han mener også at vilkårene for dom på tvungen psykisk helsevern ikke er til stede og vurderer å anke dommen, opplyser forsvarer Øystein Velund til TV 2.

Dommen i Romsdal tingrett er enstemmig.