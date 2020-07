Brann i bygg i Oslo sentrum

Like over klokken 13 tirsdag bekrefter brannvesenet i Oslo at det brenner i et bygg i Storgata i Oslo.

Nødetatene kom raskt til stedet og jobber med evakuering, i tillegg bistår politiet med trafikkdirigering.

Politiet opplyser at det er i Blå Kors sine lokaler, i åttende etasje av bygget, som står i brann.

Klokken 13.12 opplyser politiet at brannen slukket og de vil foreta åstedsundersøkelse på et senere tidspunkt.