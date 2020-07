– At hele livet mitt ble brettet ut i media, provoserte frem angsten

Danske Pernille Blume ble verdenskjent da hun i 2016 tok et svært overraskende gull på 50 meter fri i OL i Rio 2016. Forrige uke gjestet 26-åringen podcasten Rejsen med Danijel Deletic. Her forteller hun om angsten hun opplevde etter OL-suksessen.

- Jeg lukket meg helt og ble veldig privat, rett og slett for å beskytte meg selv, forteller Blume.

- Jeg fikk angst. Det at hele livet mitt ble brettet ut i mediene provoserte frem angsten, sier hun.

Blume opplevde å få rettet mye oppmerksomhet rundt seg etter OL-gullet og plutselig var hun hun blitt en yndling i dansk media. Før Rio 2016 hadde hun i stor grad holdt seg unna offentligheten. I ettertid ble hun plutselig gjenkjent og stirret på.

- Jeg følte at hvert eneste ord jeg noen sinne hadde sagt kunne ende opp i offentligheten. Plutselig kunne noe jeg hadde skrevet på Facebook for lenge siden, som var morsomt da, men kanskje teit nå, dukke opp, sier hun.

– Jeg har ikke peiling på hva som skrives om meg

I podcasten tar Blume også et oppgjør med den seksualiseringen og fokuset på utseendet hun selv blir utsatt for som toppidrettsutøver. Etter OL-gullet skrev danske P3 en «hyllest» til Blume, med sterke seksuelle undertoner.

– Det er noe av det merkeligste jeg har opplevd, i starten ble jeg veldig seksualisert, sier hun.

– Folk er raske til å dømme ut ifra hva de synes er pent og ikke pent. Det er sykt at vi har fått et bestemt syn på hva som er pent og ikke. Hvem faen har bestemt det, spør hun retorisk.

Hun fastholder at unge jenter og gutter må fokusere på seg selv og sin selvfølelse, ikke søke bekreftelse utenfra.

– Mange tror at jo mer bekreftelse man får, jo bedre har man det med seg selv. Sånn er det ikke. De fleste som har lavt selvbilde vil uansett aldri få det bra med seg selv, uansett hvor mange som forteller dem at «du er pen». Det må komme innenfra, sier hun.

– Jeg er et kjent ansikt, men de fleste aner ikke hvem jeg egentlig er som person. Jeg er bare Pernille. Jeg har det bra med meg selv, men det er på grunn av min egen selvfølelse og ikke fordi samfunnet har bestemt at det er pent med blå øyne og lyst hår, konstaterer hun.

26-åringen har tatt et bevisst valg for å beskytte seg selv. Hun vier ingen oppmerksomhet til det som skrives om henne i media.

– Jeg har nådd et punkt i livet og i karrièren hvor det har blitt skrevet så mange ting om meg i media som ikke har noe med min virkelighet å gjøre. Det er grenseoverskridende når jeg ser det og leser det, og når jeg leser kommentarene. Men som oftest har jeg ikke peiling på hva som står om meg, for jeg unngår det, sier hun.

Stresser ikke med OL

Om en knapp måned skulle Blume vært i Tokyo og kjempet om nye OL-medaljer. Som alle andre måtte hun avbryte oppkjøringen, som følge av covid-19. Utsettelsen tar hun med knusende tro.

– Jeg har bare tenkt at det passer meg helt fint at det utsettes. Og om det er snakk om en måned, tre måneder, et halvt år eller to år, det er fullstendig irrelevant for meg, sier hun.

Blume gikk gjennom en hjerteoperasjon i februar i fjor. Stjernen hadde fått en blodpropp i hjernen og de påfølgende undersøkelsene viste at hun hadde et lite hull i hjertet. Operasjonen var vellykket, og Blume var godt i gang med opptreningen før OL.

– Jeg må innrømme at det var merkelig å avbryte prosessen jeg var i, når jeg i så lang tid hadde vært så fokusert og satt alt annet til side, sier hun i podcasten.

OL i Tokyo er utsatt på grunn av covid-19 og skal etter planen avholdes neste sommer.