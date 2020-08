Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Min samboer har en Golf 2001-modell som går som ei kule. Det eneste vi sliter med er at bakdøren ikke ordentlig vil lukke seg, noe som gjør at det av og til dukker opp et signal om at døren er åpen i dashbordet - samt at kupélyset ikke skrur seg av som det skal. Må derfor skru dette av manuelt.

Det siste året har låsemekanismen på bakdøren hengt seg og er blitt treg. Den vil liksom ikke lukke seg, om man vrir nøkkelen i hullet, men låser seg ved sentrallås.

Vi har prøvd å smøre denne, uten hell. Vi har også prøvd å dytte metallbiten i låsen som ser ut som en klo, (sitter i døra), frem og tilbake for å se om den kan ha rustet litt fast. Heller ikke det har hjulpet særlig. Mitt spørsmål er derfor: Er det lett å fikse selve låsen på bakdøren? Eller ja, denne delen som skal gripe rundt låsefestet?

Hvilke andre tips har du? Problemet vårt er nemlig at når vi låser bilen, så hender det at alarmen begynner å ule i tide og utide. Noe som jo er fryktelig irriterende, spesielt midt på natten. Hva vil en slik reparasjon koste tror du og er det enkelt å fikse selv?

Trenger sårt hjelp, da dette er fryktelig plagsomt og vil jo ikke at bilen konstant skal ha en alarm som går. Mvh Martin

Benny svarer:

Heisann Martin!

Ja, en alarm som begynner å ule på nattestid er ikke helt heldig. Hverken for dere eller naboene. Så dette må man forsøke å gjøre noe med, selv om bilen begynner å trekke litt på årene.

Jeg tror det bør være både ganske kurant og rimelig å fikse opp i problemet.

VW og låsekasser fra denne tiden var ikke noen lykkelig kombinasjon. Det var en stor svakhet på disse bilene, men da primært på sidedørene. Her er det bakluka vi snakker om – om jeg forstår deg rett.

Om du er bitte-litt fingernem, klarer du å plukke ut låsen her. Det kan, i beste fall, hende at det er så enkelt som å få demontert den, rengjort den skikkelig og smurt den opp igjen på nytt med egnet smøremiddel, som ikke kleber og hvor støv og annen skitt fester seg.

Det kan være det som er problemet nå. At støv og skitt gjør at mekanikken i låsen går tregt. Kanskje trenger den bare en justering også. Men det kan også være at den må skiftes på grunn av at den er slitt/ødelagt.

Dette er også en forholdsvis enkel sak og det kan jo også være at du klarer å få tak i denne brukt, hos en bilopphugger. Det står en del biler av denne typen der nå.

Om du føler at du har litt for mange tommeltotter for å gå løs på dette selv, har du kanskje noen bekjente som er litt handy? Eller så er dette en kjapp jobb å gjøre for et verksted også. Så det skal ikke behøve å koste dere all verden.

Ønsker lykke til og en god og stillere sommer!

