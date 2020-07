Bentley har hatt litt av en reise som bilprodusent etter at de ble kjøpt opp av Volkswagen-konsernet tilbake i 1998.

VW gikk i gang med en omfattende snuoperasjon. Nye modeller ble utviklet, samtidig som fabrikken ble kraftig fornyet, med blant annet langt strengere kvalitetskrav enn tidligere.

Continental var første bil fra "nye Bentley" og ble umiddelbart en stor suksess. For fire år siden kom så Bentayga. Den var da svært tidlig ute i klassen for de virkelig eksklusive SUV-ene.

Resten er historie. Bentley har solgt over 20.000 eksemplarer av million-SUVen sin så langt. Den står i dag for nesten halvparten av det totale Bentley-salget og har sikret merket en historisk salgsøkning.

Mer enn 20 eksemplarer av Bentayga ruller nå på norske veier. Dette er ett av dem.

Visuelle endringer og ny teknologi

Her hjemme har Bentayga også vært uhyre viktig for den relativt nystartede Bentley-importøren. De har solgt over 20 eksemplarer av bilen så langt, med det står den for 80 prosent av det totale Bentley-salget her hjemme.

Etter fire år er det gjerne på høy tid med en oppgradering av en bilmodell, og det får Bentayga nå. Her handler det om visuelle endringer utenpå og inni, dessuten endel ny teknologi.

I interiøret finner vi nytt setedesign og beinplassen bak har økt, sammenlignet med forgjengeren. Bilen leveres med siste generasjons infotainment-system med 10,9-tommers skjerm, super høyoppløselig grafikk og alle tilkoblingsmuligheter.

Litt finpuss innvendig, dette er et av verdens mest eksklusive bil-interiører.

Ultimat super-luksus

Trådløst Apple CarPlay er nå standard, sammen med Android Auto. My Bentley Connected-tjenestene er økt i omfang ved hjelp av innebygd SIM i bilen.

Bentayga V8 er første ute med oppgraderingene, allerede fra august. Denne leveres med en 4-liters V8 twin turbo bensinmotor med 550 hk / 770 Nm. Nye priser på nye Bentayga V8 vil bli lansert i august 2020.

Den ladbare hybridvarianten som står for det meste av salget i Norge vil bli tilgjengelig fra sommeren 2021.

– Bentayga har vært vår mest solgte og viktigste modell siden Bentley Oslo startet opp i mai 2019. Vi har store forventninger til nye Bentayga, og er overbevist om at den vil befeste modellens sin unike posisjon som den ultimate super-luksus SUVen i det norske markedet fremover, sier daglig leder hos Bentley Oslo, Christian Gottschalk.

Nye baklykter er blant de visuelle endringene på Bentayga.

Imponerende stykke bil

"Koster tre millioner – for mange er den verdt hver krone", oppsummerte vi i Broom da vi testet ladbare Bentayga tidligere i år.

Her er litt mer fra konklusjonen vår:

Bentayga er et imponerende stykke bil. Den trykker på alle de riktige knappene. Enten du er engelsk millionær og fotballklubb-eier – eller godt over gjennomsnittet velstående nordmann.

Her er prisen også viktig. Denne kjøpegruppen vil ha noe som skiller seg ut og som det ikke finnes for mange av utenfor golfklubben på sommeren eller chaleet på vinteren. Når du kommer i en Bentayga, er plutselig alle Porschene, BMWene, Audiene og Mercedesene veldig hverdagslige. Og for mange rike personer er det et viktig poeng. Da er den også verdt hver krone.

