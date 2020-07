Dette må du passe på om du velger å reise utenlands i sommer

Det er åpnet opp for å reise til store deler av Europa. Men forbrukerrådet er tydelig på at selv om man kan reise, må man ikke nødvendigvis dra.

Fredag kom regjeringen med nye reiseråd hvor det ble åpnet for karantenefri reise til flere europeiske land.

Mange nordmenn fryder seg over at det nå er mulig å reise på ferie til utlandet og kaster seg over tastaturet for å bestille.

Fallgruver

Selv om jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet skjønner at folk er reiselystne, er hun tydelig på at folk må være bevisst da det er flere fallgruver.

– Om du reiser til et grønt land har du i utgangspunktet de samme rettighetene som ellers, men dette kan raskt endre seg – noe det er viktig at reisende har i bakhodet. Dersom landet du ferierer i endrer seg til å bli et rødt land under reisen, må du i karantene, sier Skarderud.

Skarderud påpeker også at dersom reisen du har bestilt blir kansellert, har man også sett at det tar langt mer enn de syv dagene det skal ta før man får pengene tilbake.

Situasjonen endres raskt

– Dersom man likevel velger å reise, er det noen reiser som er tryggere enn andre?

– Dersom man bestiller sin egen tur med fly og hotell hver for seg, må du i større grad sette deg inn i avbestillingsmuligheter og regler på reisemålet selv. Dette er annerledes om man bestiller pakkereiser, da er det arrangøren som har bistandsplikt dersom det oppstår noe uforutsett, sier Skarderud.

Juristen i Forbrukerrådet er klar på at selv om vi nå har lov til å reise til mange land, er man ikke nødt til å dra.

– Etter denne våren er det forståelig at folk ønsker å reise. Men det er viktig at man tar høyde for at ting kan bli endret i løpet av turen, sier Skarderud.