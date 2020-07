Dieselutslipp fra oppdrettsanlegg

Politi og brannvesen er på Grytøya i Harstad etter at om lag 5.000 liter diesel har lekket ut ved Nordlaks sitt oppdrettsanlegg Dypingen.

Nordlaks skriver i en pressemelding at det dreier seg om rundt 5.000 liter diesel som har lekket ut fra en fôrflåte som ligger mellom Grytøya og Bjerkøya i Troms.

– Kystverket og lokalt brannvesen ble varslet om hendelsen, og sistnevnte leder nå operasjonen som også involverer våre mannskaper. Vinden har brakt utslippet i land over et strekk på om lag en kilometer rett i nærheten av lokaliteten, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Han legger til at det nå jobbes med å samle opp utslippet.

Selskapet opplyser at utslippet ikke lenger er synlig i vannoverflaten og vurderer det som lite sannsynlig at utslippet kan drive videre eller påvirke andre lokaliteter i området. På grunn av vindretningen skal heller ikke fisken ved anlegget ha blitt påvirket.

– Det er svært beklagelig at det har lekket ut diesel fra vårt anlegg, og at dette har havnet i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobber vi også med å få finne årsaken til at utslippet har skjedd, sier Martinussen.