Premier League-profilen er blitt benkesliter i Inter: – Det er overraskende

Inter vant 3-1 mot Torino mandag og tok tilbake 2. plassen i Serie A. Men etter å ha ledet serien i i januar, er nå Antonio Contes menn åtte poeng bak Juventus.

En av dem som ble hentet inn i januar for å sikre Scudettoen var Christian Eriksen. Etter å ha vært en av Tottenhams store profiler i en årrekke ønsket dansken å forsøke seg i en ny liga.

28-åringen var på utgående kontrakt og det hele utviklet seg til en ganske betent skilsmisse hvor playmakeren til slutt ble solgt for rundt 200 millioner kroner etter en trøblete halvsesong i Premier League.

Benkesliter i Inter

Siden har det fortsatt å trøble, både for ham og Tottenham.

Eriksen har kun blitt avspist med korte innhopp i de to siste kampene for Inter, og har bare startet fem av elleve kamper for klubben i Serie A. Etter mandagens kamp mot Torino kom også trener Antonio Conte med en advarsel til den danske stjernen.

– Han er nødt til å holde et visst nivå. Han forbedrer seg og er klar over at han er kommet til en ambisiøs klubb som forventer mye av ham.

– Forventningene er store i Italia. Jo større navn du har, jo mer forventer folk av deg. Jeg har jobbet i England og der er tilværelsen mer behagelig og fredelig, sier Conte ifølge nettstedet Football Italia.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre innrømmer at han hadde forventet mer av Eriksen i Inter-trøyen.

– Jeg er overrasket. Jeg trodde at han skulle levere bra i Inter. Men det er ikke enkelt å flytte til en ny liga og en ny klubb og gjenskape det man har gjort andre steder. Bruno Fernandes har levert med en gang i Manchester United, men vi har flere eksempler på spillere som ikke har lykkes. Det finnes mange eksempler på spillere som lykkes et sted og mislykkes et annet sted. Det er alltid et sjansespill å flytte på seg.

Eriksens målpoeng i Premier League: 2013/14: 16: 7 mål og 9 målgivende pasninger

2014/15: 12: 10 mål og 2 målgivende pasninger

2015/16: 21: 6 mål og 15 målgivende pasninger

2016/17 23: 8 mål og 15 målgivende pasninger

2017/18: 21: 10 mål og 11 målgivende pasninger

2018/19: 20: 8 mål og 12 målgivende pasninger

2019/20: 4: 2 mål og 2 målgivende pasninger* * Eriksen var involvert i 20 seriekamper før han ble solgt til Inter 28. januar. Kilde: Transfermarkt.com.









Samtidig som Eriksen sliter med å få det til å stemme i Italia, er fortsatt tapet av danskens kreative kraft merkbart i Tottenham-laget.

– Selvfølgelig savner de ham. Men samtidig så leverte han ikke noe bra den halve sesongen før han dro. Han ønsket seg bort, og virket som han hadde hodet andre steder. Det var en av årsakene til at Tottenham gjorde det såpass svakt før Pochettino fikk sparken. Slik situasjonen ble var det helt rett å selge ham, sier Myhre.

Ikke blitt erstattet

Han mener Tottenham først og fremst savner samspillet Eriksen hadde med spillere som Harry Kane, Dele Alli og Heung-min Son.

– Eriksen, slik han var i de foregående sesongene, er et stort savn. Han hadde gode relasjoner med resten av angrepsspillerne. Det tar tid å bygge, og er ikke enkelt å erstatte.

Giovani Lo Celso ble av mange ansett som en Eriksen-erstatter da han ble hentet fra Real Betis i sommer. Men selv om argentineren har vist lovende takter under José Mourinho, står han uten et eneste målpoeng i ligaen.

– Det er vanskelig å nå opp på det nivået Eriksen hadde på sitt beste. Spesielt når man ser på antall målpoeng. Lo Celso trenger tid for å bygge relasjoner med de andre spillerne der. Derfor blir det urettferdig å sammenligne de to direkte. Man må ha mange spillere som leverer målpoeng. Spillere som Lo Celso, Lamela og Lucas Moura må bidra i større grad enn det de har gjort, mener Myhre.

Etter Tottenhams seier over erkerivalene Arsenal i helgen, har Mourinhos menn fortsatt los på Europaliga-spill neste sesong. Onsdag venter en tøff bortekamp mot Newcastle.

