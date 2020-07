De største konkurrentene har allerede hatt bilene sine ute på markedet en god stund. BMW har skyndet seg langsomt med sin første, elektriske SUV. Men nå er det klart for verdenspremiere.

I dag har vi også for første gang fått vite de norske prisene på bilen. iX3 starter på 559.000 kroner, det gjelder utgaven som heter Charged.

Charged Plus har startpris på 615.000 kroner, mens Fully Charged kommer på 631.800 kroner.

Batteripakken er den samme, men de tre utgavene har litt forskjellig forbruk. Dermed er det offisielle rekkeviddetallet litt forskjellig: 459 kilometer på Charged, 453 kilometer på Charged Plus og 450 kilometer på Fully Charged. Alle tre har for øvrig bakhjulstrekk, det er uklart om iX3 eventuelt senere vil komme med 4x4.

Åpner for bestilling

– Helt nye BMW iX3 har svært mye til felles med konseptmodellen som er vist tidligere. Resultatet er en helelektrisk SUV i X3-format med en effektiv drivlinje og solid rekkevidde, uten et stort batteri. Nå kan vi endelig avsløre detaljene som mange har ventet på, samtidig som vi åpner for bestilling, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Marius Tegneby er kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

iX3 er første modell ut med BMWs femte generasjon elektriske drivlinje. Motoren er bygget uten sjeldne mineraler og tar arven med bærekraft-tilnærmingen fra BMW i3 videre.

Motoren er plassert rett på bakakselen. Med en effekt på 286 hk og dreiemoment på 400 Nm, går 0-100 km/t unna på 6,8 sekunder.

På samme måte som BMW i3, kan også BMW iX3 kjøres med den effektive én-pedals-løsningen. Toppfarten nås ved 180 km/t.

Noen designendringer fra ikke-elektrisk X3, men mye er også helt likt.

529 kilo batterier

Batteripakken har en bruttokapasitet på 80 kWt. Andelen kobolt i batteriet er redusert med to tredeler sammenlignet med forrige generasjon batteri. Som en viktig del av verdikjeden og en fri, global etisk handel, kjøper BMW selv råmaterialene kobolt og litium og har full åpenhet rundt sine leverandører.

Ladekapasiteten på 150 kW DC/11 kW AC, gjør at man ved hurtiglading på 150 kW kan nå 80 prosent «State of charge» på 34 minutter. En ladestopp på 10 minutter gir dermed rundt 100 kilometer rekkevidde. Ved 11 kW lading, fullades batteriet fra 0-100 prosent på 7,5 timer. En egen varmepumpe, som klimatiserer både kupéen og batteriet, er standard.

Ladeluken er plassert over høyre bakhjul. Batteripakken veier 529 kilo, noe som gir iX3 en totalvekt på 2.185 kilo.

Slik ser det ut innvendig, klassisk BMW-interiør.

Ferdige utstyrspakker

iX3 skiller seg ut fra øvrige X3-varianter med designelementer som både optimaliserer luftmotstanden og gir modellen et eget uttrykk. Den særegne lukkede grillen, renere linjer i støtfangerne, diffusoren bak og luftspjellet bak forhjulene er detaljer som BMW iX3 er alene om.

Bagasjeromsvolumet er på 510 liter, det er 40 liter mindre enn på bensin- og dieselmodellene. Egne lagringsrom for ladekabler etc, finner vi i bagasjerommet.

– Vi har god erfaring med å tilby BMW i3 med ferdige utstyrspakker, derfor viderefører vi denne løsningen til iX3. Kundene kan velge mellom tre forskjellige utstyrspakker hvor selv standardmodellen er svært godt utstyrt, sier Tegneby.

Dette er utstyret:

BMW iX3 Charged har blant annet følgende standardutstyr: 19" aluminiumsfelger, elektrisk justerbare seter i kunstskinn («Sensatec» i fargene «Black» eller «Mocca», dashbord i kunstskinn, panoramasoltak, takrails, adaptivt understell, BMW Live Cockpit Professional og navigasjonssystem, Driving Assistant Professional, Parking Assistant, metallic lakk, sportsratt i skinn, automatisk baklukebetjening, oppvarmede forseter, trådløs lader for mobiltelefon, forberedelse for Apple Car Play og Andriod Autio, Ambiente interiørbelysning og LED- frontlykter

På interiørdesignet er det ingen store nyheter å finne.

BMW iX3 Charged Plus har, i tillegg til utstyret i Charged, blant annet følgende standardutstyr: 20" aluminiumsfelger, elektriske justerbare sportsseter (med korsyggstøtte) i skinn («Vernasca» i fargene «Black», «Mocca», «Cognag» eller «Canberra Beige»), Comfort Access (nøkkelfri betjening), Acoustic glazing (forbedret akustisk demping for siderutene fremme), Iconic Electric Sound, adaptive full-LED frontlykter med fjernlysassistent, Parkeringassistent Plus, Head-Up display, Harman Kardon Surround høyttalersystem og Gesture Control (styring av infotainmentanlegg med håndbevegelser)

BMW iX3 Fully Charged har, i tillegg til utstyret i Charged Plus, blant annet følgende standardutstyr: Tilhengerfeste, mørkt taktrekk, bortfall av blå eksteriørdetaljer, mørke ruter og «Shadowline» (sort optikk).

Til BMW iX3 Charged og BMW iX3 Charged Plus kan man velge tilleggsutstyr over standardutstyret, som eksempelvis tilhengerfeste, mørke ruter, «Shadowline», mørkt taktrekk med mer.

510 liter bagasjerom gjør iX3 til en fullverdig familie-SUV.

Får bil i 2021

Som en rekke andre nye BMW-modeller, kan også iX3 oppdateres trådløst. Det åpner også opp for muligheten til å kjøpe nytt utstyr og tjenester, selv etter at bilen er levert. Bilen kan oppdateres på to måter: Enten ved direkte nedlastning via integrert SIM-kort, eller gjennom smarttelefon og BMW Connected appen. Oppdateringen lastes da først ned via et wifi-nettverk, eksempelvis hjemme, før den så synkroniseres med bilen.

Serieproduksjonen av iX3 starter på BMW Brilliance-fabrikken i Kina i september. iX3 vil produseres på samme produksjonslinje som andre X3-modeller på fabrikken i Shenyang. Det skal gi høy effektivitet og stor fleksibilitet i produksjonen. Lanseringen vil først starte i Kina, før andre utvalgte land, deriblant Norge, får sine første biler produsert i år.

– Når vi nå åpner for bestilling, vil de første produksjonsplassene tildeles reservasjonsholderne til iX3. Deretter vil nye kunder få tildelt produksjonsplass i tur og orden. Som et resultat av korana-situasjonen og de utfordringene det også gir for den globale bilfrakten, vil de første norske kundene få sin iX3 i første kvartal 2021, sier Tegneby.

