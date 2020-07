Til høsten er det klart for en av årets viktigste og mest spennende Mercedes-lanseringer. En helt ny generasjon S-Klasse skal presenteres.

Som vanlig er forventningene store når et flaggskip som S-Klasse kommer i en helt ny drakt. Nå avslører Mercedes nye detaljer på den kommende toppmodellen.

Med interiørbildene bekrefter Mercedes nå at nye S-Klasse får den mye omtalte, vertikale «Tesla-skjermen».

Store forandringer

Selv om vi finner flere nye designelementer på utsiden, er det altså interiøret som utgjør de største forandringene på den nye direktørbilen. Dette er splitter nytt, og ikke til å kjenne igjen fra dagens generasjon.

Det handler i hovedsak om at Mercedes har fjernet nesten alt av fysiske knapper, og erstattet dem med en diger medieskjerm på 12,8 tommer, ikke helt ulikt hva vi finner i Tesla Model S og X.

Det er denne touchskjermen som er kjernen i det nye og oppdaterte infotainment-systemet, som aldri har vært mer avansert. Samtidig poengterer Mercedes at det nye MBUX-systemet heller aldri har vært enklere å bruke.

Den nye skjermen har OLED-teknologi, skyhøy oppløsning og gir deg haptiske tilbakemeldinger, slik at du føler en reaksjon i fingeren når du trykker på den.

Det er altså her du styrer de fleste funksjonene i bilen – alt fra radio til massasje – og ulike førerprofiler.

Inntil videre er dette er alt vi får se av det nye eksteriøret.

Opptil fem skjermer

Nye S-Klasse blir tilgjengelig med opptil fem skjermer. Foran deg kommer et helt nytt digitalt instrumentpanel. Dette kan tilpasses i langt flere retninger enn dagens Mercedes-modeller, både hva gjelder funksjonalitet, utseende og oppsett.

Snakk om detaljert navigasjonskart.

I det helt nye infotainment-systemet er både hardware og software kraftig oppgradert. Systemet har blant annet hele 320 GB lagringskapasitet, og 16 GB RAM. Det er på høyde med en god PC i dag.

Oppdateringer skjer OTA (over the air) – og måten du vil kommunisere med bilen på er mange. Her snakker vi alt fra skjerm, håndbevegelser og tale. For sistnevnte støtter nå MBUX nå 27 forskjellige språk.

Det er ingen hemmelighet at mange opplever S-Klasse fra baksetet. Derfor har Mercedes også sørget for at passasjerene bak har de samme omfattende infotainment- og komfortfunksjonene som sjåføren. De har tilgang til opptil tre berøringsskjermer og en rekke forskjellige kontrollalternativer.

Sitter du i baksetet har du tilgang på akkurat de samme funksjonene som sjåføren. Mikrofoner i baksetet gjør også at du kan be om egne tjenester, ettersom bilen registrerer hvor du sitter.

Leser kroppsspråket ditt

Det er ingen tvil om at nyeste generasjon S-Klasse blir tidenes mest avanserte Mercedes. I tillegg til å kunne styre bilen via ulike metoder, vil bilen også lære å kjenne deg.

Du kan selv bestemme utseende på skjermene.

Ulike kameraer og sensorer inne i kupeen vil følge med på hva du gjør, hvordan du opptrer og leser kroppsspråket ditt. På den måten skal bilen kunne forutse hva du ønsker.

Dersom du leter etter noe du har lagt fra deg et sted, for eksempel i passasjersetet, vil bilen forstå hva du holder på med – og dermed lyse opp passasjersetet. Vender du blikket mot sidespeilene vil muligheten for å justere dem automatisk dukke opp. Det samme skjer dersom du ser opp mot takluken. Sistnevnte kan også åpnes via en håndbevegelse.

Nye S-Klasse vil dessuten kjenne deg igjen. Blant annet basert på kroppsstørrelse, vil bilen automatisk stille inn setet for deg.

Det nye «MBUX Interior Assist» kan til og med sjekke om barnesetet er riktig festet i passasjersetet foran.

Bilen vil også lese kroppspråket ditt, basert på ansikt, hodestilling og bevegelser. Oppfatter bilen at du er trøtt, vil du få et varsel om det. Navigasjonen kan for eksempel guide deg til nærmeste bensinstasjon, slik at du kan fylle opp kaffekoppen eller ta noen minutter på øyet.

Slik ser dagens S-Klasse ut. Den erstattes snart av en helt ny generasjon.

Heftig head up-display

Som nevnt blir stemmeassistenten «Hey Mercedes» oppdatert og er i stand til å føre mer dialog. Enkelte handlinger kan faktisk utføres uten aktiveringsnøkkelordet «Hey Mercedes». Disse inkluderer å ta imot en telefonsamtale eller vise navigasjonskartet.

Et helt nytt head up-display debuterer i nye S-Klasse.

Ettersom du kan konfigurere din egen førerprofil på et nokså detaljert nivå, sørger Mercedes for at sikkerheten er ivaretatt. I tillegg til å låse opp din profil via en klassisk PIN-kode, støtter nye S-Klasse fingeravtrykk-sensor, ansiktsgjenkjenning og stemmegjenkjenning. Disse kan også benyttes til å bekrefte ulike digitale betalingsprosesser.

Tech-nyhetene står i kø på det kommende flaggskipet. Mercedes avslører nå at et helt nytt og heftig head up-display debuterer på den kommende modellen. Dette er utviklet i samarbeid med Texas Instruments, og består av en høyoppløselig matrise på 1,3 millioner individuelle «speil» som lyser opp ulik informasjon i frontruten.

Disse benyttes for første gang til å generere «bilder» i head up-displayet. Ved hjelp av augmented reality (AR)-innhold vil du nå se animerte avkjøringspiler praktisk talt projisert på veibanen.

– Vårt overordnede mål er å tilby det ytterste innen komfort, personalisering og bekvemmelighet for våre kunder. Systemet er mer detaljert, gjennomtenkt og individuelt enn noen gang før, sier Sajjad Khan, styremedlem i Mercedes-Benz.

Under kan du se hele presentasjonen av det kommende interiøret i nye S-Klasse.