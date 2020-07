Frykter rømningsfare etter spesielt telefon-funn

Mens forsvarerne begjærer løslatelse mot kausjon for Ghislaine Maxwell (58), mener påtalemyndigheten at hun har både økonomi og innflytelse nok til å rømme.

Tirsdag møter Ghislaine Maxwell (58) til sitt første rettsmøte via videolink. Retten skal behandle begjæringen om løslatelse mot kausjon.

Maxwell er siktet for å ha lokket unge jenter helt ned i 14-årsalderen til å ha sex med Jeffrey Epstein. Han var tiltalt for å drevet med sexhandel med jenter ned i 14-årsalderen, da han ble funnet død på fengselscellen sin i 2019.

Maxwell ble pågrepet 2. juli etter å ha holdt seg skjult på en eiendom i New Hampshire i månedsvis. Hun erkjenner ikke straffskyld.

Det første rettsmøtet i saken ble avholdt i en domstol i New York fredag. I rettsdokumentene som ble innlevert i forkant av rettsmøtet, ber advokatene hennes om at hun må løslates mot en kausjon på 5 millioner dollar.

De sier også at Maxwell, som er både amerikansk, fransk og britisk statsborger, ikke har noen planer om å forsøke å rømme landet men at hun vil bli i USA for å kjempe mot anklagene og forsøke å renvaske seg.

Ifølge Maxwells advokater foreslår hun at hun kan sitte i varetekt hjemme med elektronisk fotlenke.

Vil ha varetekt

Påtalemyndigheten krever derimot at hun må sitte i varetektsfengsel, og later ikke til å være like enig i at det ikke er rømningsfare.

Frankrike har ikke utleveringsavtale med USA, noe påtalemyndigheten ifølge The Guardian bruker som et argument mot at Maxwell skal få kausjon.

De mener nemlig at Maxwells oppførsel da hun ble pågrepet viser at hun er i stand til å bruke sine penger og innflytelse til å unnslippe straffeforfølgelse.

Blant annet ignorerte hun ordre fra FBI da hun ble pågrepet. Agenter fra det føderale politiet måtte bryte opp døren til den herskapelige boligen i New Hampshire da de pågrep 58-åringen 2. juli.

– Gjennom vinduet så agentene at tiltalte ignorerte anmodningen om å åpne døra. I stedet prøvde hun å flykte til et annet rom i huset, hevder påtalemyndigheten i New York.

FBI-agentene måtte dermed ifølge påtalemyndigheten bryte seg inn i boligen.



Videre blir det hevdet at Maxwell var god til å leve skjult, at hun skal ha dekket mobiltelefonen sin med aluminiumsfolie for å unngå å bli sporet, og at hun hadde hyret tidligere britiske soldater til å vokte eiendommen i New Hampshire.

Venter at vitner møter

Påtalemyndighetene har også uttalt at de venter at ett eller flere vitner kommer til å oppfordre retten til ikke å gi kausjon til Maxwell.

Maxwells forsvarere argumenterer blant annet med av Covid-19 er en fare for deres klient, skriver The Guardian. De hevder også at hun ikke holdt seg skjult for å holde seg unna politiet, men for å holde seg unna medienes søkelys etter at Jeffrey Epstein ble pågrepet.

Påtalemyndigheten mener blant annet at telefonen som var pakket inn i aluminiumsfolie er et bevis på at det ikke var pressen hun forsøkte å skjule seg fra, da de ikke kunne ha sporet telefonen hennes, men politiet.

Dersom hun blir dømt, kan Maxwell få opp til 35 år i fengsel.