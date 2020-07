I disse «grønne» landene må du regne med maskeskille på ferie

Onsdag denne uken ga norske myndigheter klarsignal til å reise karantenefritt til en rekke europeiske land, og mange av dem har strengere tiltak enn her i landet.

Hit kan du reise Belgia

Danmark

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Færøyene

Grønland

Hellas

Irland

Island

Italia

Kypros

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Malta

Nederland

Polen

Slovakia

Slovenia

Storbritannia

Spania

Sveits

Tsjekkia

Tyskland

Østerrike

Regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige. Kile: Folkehelseinsituttet

Ifølge The Guardian har over 120 land innført krav om å enten bruke medisinske eller ikke-medisinske munnbind, eller har regler for å dekke til ansiktet, og mange av dem er på FHIs «grønne liste». Tidligere denne uken kom beskjeden om at Storbritannia fra 24. juli vil bøtelegge dem som ikke bruker munnbind på butikken.

FHI anbefaler per i dag ikke bruk av munnbind, hverken medisinske eller ikke-medisinske, som koronatiltak her til lands, men seksjonsleder ved Resistens- og infeksjonsforebygging ved FHI, Hanne-Merete Eriksen-Volle, sier til TV 2 at dette er noe som hele tiden vurderes.

Her må du dekke til ansiktet

Storbritannia har maskekrav for alle over 11 år (foruten dem med noen fysiske lidelser), både på bussen og i butikken fra 24. juli. Landet lover bøter som kan gå over tusenlappen ved brudd, skriver Sky News. Boten halveres om den betales innen 14 dager.

Ifølge The Guardian er det uklart hvor strengt tiltaket vil bli håndhevet, men politikilder sier til avisa at de forventer at de som bryter reglene først vil få en beskjed om det, samt råd om tiltakene, før de tyr til en bot.

Belgia oppfordrer i likhet med Storbritannia til maskbruk, og disse er påkrevd for alle over 12 år i kollektivtransporten, på flyplasser, på kjøpesentre og de fleste andre offentlige steder, skriver myndighetene på sine nettsider.

Ifølge den belgiske avisa The Bulletin er den potensielle straffen opp til 2600 kroner ved brudd på maskereglene.

Frankrike meldte torsdag at de skjerper inn kravene, og fra og med neste uke blir det påbudt å ha på seg munnbind innendørs på alle offentlige steder. Fra før er det krav om munnbind på all offentlig transport, samt for taxiturer og tjenester som Uber. Brudd kan resultere i en bot på over 1400 kroner.



Det populære ferielandet Hellas har fjernet store deler av sine koronatiltak, og skriver at de vurderer smittefaren for turister som «moderat». En må bruke munnbind ved ankomst på flyplassen, skriver flyplassen i Athen, samt ved innenriks flyreiser. Barn under seks og personer med pustevansker er unntaket.

SMITTEVERN: Denne bartenderen på den greske øya Kos brukte en skjerm for å dekke til ansiktet 29. juni i år. Foto: Alkis Konstantinidis

På sine nettsider skriver den greske staten at munnbind/maske også er påbudt på offentlig transport og i taxier, og i tillegg er kapasiteten på alle kraftig redusert. Ifølge greske medier har bot ved brutt tidligere vært på rundt 1600 kroner.

Irlands myndigheter krever at du dekker til ansiktet på offentlig transport, og oppfordrer også til å gjøre dette i situasjoner hvor du ikke kan holde minst to meters avstand til andre. Ifølge The Belfast Telegraph er det nå full forvirring rundt maskepåbudet for offentlig transport i Nord-Irland i Storbritannia, der myndighetene truer med svimlende 28.000 kroner i bot og opp til et halvt år i fengsel ved brudd. Avisa skriver myndighetene ikke har uttalt seg om hvor hardt regelverket vil bli håndhevet.

Italia, som har vært hardt rammet av viruset, er ifølge avisa Corriere della serra midt i en oppmykningsperiode, og har blant annet nylig åpnet for håndbaggasje på fly, noe som tidligere ikke har vært tillatt. Men det er fortsatt påkrevd å dekke seg til i store deler av offentligheten. Spiser du ute slipper du maske når du sitter ved bordet på restauranten. Ifølge myndighetene er det gjort unntak for barn under seks og for de med visse lidelser, og de forskjellige regionene håndhever maskekravene noe ulikt. I Lombardia er det for eksempel de neste to ukene maskekrav utendørs om man ikke greier å holde god nok avstand til andre, skriver Corriere della serra.

I mai i år fikk en gruppe butikkarbeidere ved et kjøpesenter i Torino opp til 4200 kroner hver i bot for å ikke bruke maske, men italienske myndigheter oppgir ikke hva de vil gi potensielle turister i bot.

Kypros' retningslinjer om maskebruk gjelder i hovedsak for ansatte i bedrifter, spesielt dem som møter publikum, men har krev om at man bruker masker på all offentlig transport, et tiltak som også gjelder turister. Ifølge Cyprus-Mail fikk en bedriftseier over 5300 kroner i bot da han i juni ble fersket uten å bruke maske.

Liechtenstein innførte 6. juli maskekrav på all offentlig transport for å forhindre en ny bølge av koronaviruset, men har tidligere lettet opp på en rekke av sine tiltak, skriver landets amerikanske ambassade i en oppdatering tidligere denne måneden.

Nederlands helsemyndigheter opplyser om at en ikke-medisinsk ansiktsmaske er påkrevd ved offentlig transport, taxitur og lignende situasjoner, og opplyser om at akseptable masker er solgt både butikker og apoteker.

– Du kan ikke bruke et skjerf, ansiktsskjerm, bandana, jakkekrage eller en ikke-medisinsk maske laget av en sokk, for eksempel. Gassmasker bør heller ikke brukes, skriver myndighetene, som opplyser om at brudd på tiltaket kan resultere i en bot på rett over tusenlappen.

Polen beskriver på side engelske nettsider at maskekrav fortsatt gjelder i mange sosiale sammenhenger, deriblant i kollektivtransport, i butikker og i offentlige bygninger. Det tidligere kravet om maske overalt utendørs ble fjernet i juni. Det britiske utenriksdepartementet skriver at bøtene har ligget på mellom nesten 11.000 kroner og 64.000 kroner.

Myndighetene i Polen beskriver at masken kan være alt fra «å bruke maske eller en eller annen form for tøy for å dekke munnen og nesen i situasjoner hvor det er umulig å opprettholde to meters avstand fra andre».

Maltas helsemyndigheter uttaler i en pressemelding fra mai at landet krever at man dekker til ansiktet på offentlig transport, i butikker og i banker. I sistnevnte tilfelle anbefales det an man bruker en skjerm istedenfor, ettersom banken trolig vil reagere på maskerte kunder. Landet skriver at masker en selv har laget kan brukes av folk flest.

– En rekke materialer har vist seg å være gode filtre, blant annet putetrekk og t-skjorte-stoff laget med 100 prosent bomull. Tre eller fire lag bør brukes, skriver Maltas myndigheter.

Helsedepartementet har tidligere uttalt at en kan straffes ved brudd, men har ikke uttalt seg om hvilken straff man eventuelt får.

Spania er blant landene som fortsatt har munnbind- og maskeregler, og en må bruke den i situasjoner du ikke kan overholde 1,5 meters avstand fra inne. Dette gjelder både ute og inne.

i Catalonia, hvor blant annet Barcelona ligger, har styresmaktene nylig innført maskepåbud på ny, ifølge BBC, og brudd vil gi en bot på rett over tusen kroner.

– Den generelle regelen er at alle forlater huset med maske på, uansett om de skal på stranda eller på kontoret, uttalte regionens helsesjef Alba Vergés til BBC forrige uke.

Dette skjer som følge av den siste tidens smitteutvikling.

Sveits har siden 6. juli hatt maskepåbud på all offentlig transport, og har også innført slike regler for demonstrasjoner. De anbefaler også maskebruk når en ikke greier å overholde 1,5 meters avstand.

– Bøter eller sanksjoner blir ikke utdelt, men det er en plikt å følge maskereglene, uttalte president Simonetta Sommuraga i etterkant av nyheten.

Maskereglen gjelder for alle over 12 år, og tiltaket håndheves av politi og vektere, selv om det per nå ikke foreligger straff ved brudd.

Slovakia har løsnet opp på en del av sine maskeregler, men krever fortsatt at en dekker til ansiktet inne i alle bygg utenfor hjemmet, samt i kollektivtransport og ved sports- og kulturarrangementer. Barn under tre, og personer med visse psykiske og fysiske lidelser er blant unntakene, ifølge myndighetene i landet. Det er uklart hvorvidt brudd bøtelegges.

Tsjekkia har siden 19. mars hatt munnbindregler som gjelder utenfor hjemmet, men har siden løsnet på mesteparten av disse. Ifølge helsedepartementet ble maskekravet avviklet 1. juli, foruten i enkelte områder hvor det er gjort lokale grep som følge av forverret smitte.

Eksakt hva man kan vente seg i bot er uklart, men Euronews skriver at det tidligere var mulig å få en bot på over 3800 kroner om man brøt landets maskeregler. Ifølge det tsjekkiske nettstedet Expatz kunne boten være opp mot 8000 kroner ved brudd på smittevernsregler.

Tyskland krever fortsatt maske i butikken og ved offentlig transport, og Deutschland.de, som er driftet på vegne av landets utenriksdepartement, skriver at de som ikke er helsepersonell kan bruke ikke-medisinske masker og munnbind.

Østerrike har den siste tiden løsnet på flere krav, men har på ny innført strenge maskekrav i noen regioner og byer, deriblant noen steder i Kärnten og hele Oberösterreich fra og med 8. juli, skriver Austria.info. For resten av landet er en del av reglene løsnet opp, men en må fortsatt dekke til ansiktet på offentlig transport, innendørsarrangementer der du ikke får tildelt plass, på apotek og der du greier å holde 1,5 meters avstand til andre, skriver landets helsedepartement. Landet anbefaler bruk av medisinske munnbind, og fraråder bruken av masker en lager selv og lignende.

Wien har også generelt strenger regler enn ellers i landet, skriver avisa Der Standard i anledning de nye regelendringene. Myndighetene omtaler ikke hvilke eventuelle reaksjoner man kan få ved brudd i landet, og flere lokale nyhetssteder skriver at bøter per nå ikke blir gitt.

Her er det ikke munnbind- og masketiltak:

Danmark har siden midten av juni krevd maske på landets flyplasser, men har ikke obligatoriske krav om å bruke munnbind i offentligheten. I forrige uke ble det kjent at helsevesenet i landet anbefaler munnbind i visse tilfeller, deriblant om du er i isolasjon med covid-19-symptomer og skal til sykehus og om du har nærkontakt til en smittet.

Færøyene, som kun har hatt 188 smittetilfeller, åpnet i utgangspunktet for norske turister 15. juni, og det kreves at norske turister avleverer en negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste fem dagene for å komme inn. Det er ikke noen form for maskekrav her.

Grønland følger stort sett de samme reglene som Danmark og Færøyene, og har ikke maskekrav.

Estland krever heller ikke at man dekker til ansiktet, men myndighetene skriver at det er sterkt anbefalt blant annet ved kjøpesentre, og at det generelt er lurt å ha som personlig beskyttelse.

De finske helsemyndighetene skriver på sine nettsider at de ikke anbefaler den generelle befolkningen å bruke maske eller munnbind.

Island har ikke krav om å bruke maske.

Latvia gikk bort fra sin tidlige unntakstilstand tidlig i juni, men myndighetene skriver at en del tiltak rundt sosial distansering fortsatt gjelder. Det er ikke maskekrav i landet.

Litauen vurderer ifølge The Baltic Times nå å vurderer hvorvidt de skal gjøre munnbind- og maskebruk påbudt igjen, og helseminister Aurelijus Veryga uttalte mandag denne uken at dette vil skje om smittetilfellene når 15 per 100.000 personer. Tallet ligger per nå på 1,9, ifølge avisa, og ministeren opplyser om at tiltakene antageligvis vil gjeninnføres ved offentlig transport, butikker og ved store folkemengder, om dette skjer.

Slovenia har ifølge myndighetene ingen regel for munnbind og masker, men opplyser om at «det er viktig å dekke til nesen og munnen enten med munnbind, skjerf eller sjal på avlukkede offentlige steder om man lider av luftveisinfeksjon eller er ansvarlig for noen som har det».

I Sverige er det kun regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne som har fåt status som «grønn» hos FHI, og landet har ikke maskekrav.