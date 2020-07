Nani åpner opp om tøff oppvekst: – Den ene tingen du aldri venner deg til er sult

Fotballspilleren Luís Nani (33) er kanskje best kjent for å være teknisk begavet og svært anvendelig. Sammen med Cristiano Ronaldo og Wayne Rooney dannet han en fryktet angrepstrio for Manchester United. Kanskje har du sett han gjøre sin beryktede feiring etter et mål, en baklengs salto som kalles «leap of death».

Men 33-åringen fikk ikke en enkel vei til suksess. I et blogginnlegg hos The Players Tribune, forteller Nani nå om en oppvekst i Lisboa preget av fattigdom og sult.

Familien hans bestod av ti mennesker som delte et soverom og et bad. Selv sov han på en sofa. Moren hadde dårlig råd og skadedyr var ikke et uvanlig syn.

– Etter hvert ble vi vant til rottene og øglene. Det er utrolig hvordan barn tilpasser seg. Men den ene tingen du aldri blir vant til, er sult, skriver han.

– Sult er vanskelig å forklare. Noen sier «se på de stakkars barna i Afrika». Ja, du kan kanskje se at de sulter. Men prøv å oppleve det. Prøv å kjenn hvordan det er at munnen din er tørr, at magen din skriker. Smerten er så stor at du lurer på om noe skjærer opp huden din, eller om det bare er noe du må venne deg til.

– Jeg hadde den følelsen ofte. Det eneste som er bra med å sulte er at du blir tvunget til å finne løsninger, skriver han videre.

Nanis løsning ble fotballen. Da han signerte for Sporting Lisboa i 2003, bedret hans og familiens økonomiske situasjon seg drastisk til det bedre.

– Jeg var utvalgt av Gud til å ta vare på familien min, ved å bli fotballspiller.

Kollektiv-kamerat med Ronaldo

Agenten hans, Jorge Mendes, pekte ham etter hvert i retning Manchester United. Tilfeldighetene ville ha det slik at Mendes også var agenten til Christiano Ronaldo. Nani endte dermed opp med å bo sammen med Ronaldo og Anderson, i Ronaldos hus.

Cristiano Ronaldo og Luís Nani løfter et av mange trofeer de tok sammen med Manchester United. Foto: Sang Tan

– For en tid det var. Vi var alle unge, snakket det samme språket og vi hadde det så gøy. Cristiano hadde svømmebasseng, ping pong-bord, tennisbane, og vi konkurrerte hver eneste dag.

– Sånn var det med Cristiano. Han kunne aldri akseptere et tap. Aldri! Men vi elsket det ved ham og vi lærte mye fra ham.

Det konstante konkurranse-fokuset ble en viktig del av Nanis utvikling som spiller og person.

– Da jeg og Anderson flyttet ut fra det huset var vi også allergiske mot å tape.

Å være allergisk mot tap, fører åpenbart til suksess. I løpet av sin karrière har Nani flere trofeer med Manchester United, Sporting og det portugisiske landslaget.

I dag spiller Nani i MLS-klubben Orlando City.